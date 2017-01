De nouveaux valideurs sur le réseau des bus et tramways de Bordeaux

De nouveaux appareils de validation entrent progressivement en service sur le réseau TBM de Bordeaux Métropole. Ils sont déjà opérationnels pour les abonnés. Il faudra attendre la fin mai pour qu'ils soient en fonction également pour les tickartes.

Vous les avez peut-être déjà vus ou même peut-être déjà utilisés dans les bus et tram du réseau TBM de Bordeaux et de la Métropole depuis quelques jours. Les nouveaux valideurs (tout blanc avec au centre, une cible verte-bleue-rose, pour valider son voyage) ont commencé à être déployés, à la place des vieux gros boîtiers jaunes.

Opérationnels pour les abonnés dès maintenant. En mai pour tout le monde

Pour l'instant, seuls les 190 000 abonnés du réseau peuvent les utiliser sans rien changer de leurs habitudes. C'est 75% des clients TBM. Pour les tickartes billet un voyage), il faudra attendre la fin du mois de mai, avec le remplacement de tous les boîtiers jaunes. Les tickartes en carton (billet 1 voyage) seront alors remplacés par des cartes plastique, rechargeables.

C'est une opération à 13,5 millions d'euros pour changer et installer 3500 nouveaux valideurs des 100 rames de tramways et 500 bus, les 200 distributeurs de titres de transports sur les quais, et pour émettre les tickartes nouvelle génération.

TBM annonce également que dans un 2ème temps, en 2018, il sera même possible de valider son voyage directement avec sa carte bleue, ou via son smart-phone.