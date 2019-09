VIDÉO : Des vélos électriques en libre-service dans le Pays-Basque

Pays Basque, France

Vous avez peut être remarqué des vélos a assistances électriques dans plusieurs villes le long du littoral. Il s'agit du nouveau service de la Communauté Pays Basque et son Syndicat des mobilités. Cette offre fait partie du réseau Txik Txak.

120 vélos disponibles pour le moment

En tout, 12 stations fixes sont installées le long du littoral : Mairie de Tarnos, Gare de Boucau, Gare de Bayonne, Mairie de Bayonne, Bernain Anglet, 5 cantons Anglet, Mairie de Biarritz, Biarritz Floquet, Uhabia Bidart, Chantaco Saint-Jean-de-Luz, Mairie d'Hendaye, Grande Plage Hendaye.

Comment ça marche ? © Radio France - Nina VALETTE

De plus, des points de dépose et de reprise "virtuels" seront identifiés d'ici quelques jours sur l’application Vélibleu. Vous pourrez poser votre vélo en dehors des 12 bornes. En plus de l'électrique, les vélos sont équipés d'un système de cadenas connectés et géolocalisables permettant de sécuriser et déverrouiller le vélo.

En revanche, il n'existe que deux moyens pour louer un vélo à assistance électrique. Le premier, en téléchargeant l'application. A partir de là, il faut "flasher" le QR code (c'est à dire prendre en photo via l'application le code à l'arrière du vélo).

La seconde, si vous n'avez pas de smartphone vous pouvez joindre directement le prestataire au 06 37 81 39 94. Un numéro disponible également en cas de problème. Mais il faudra communiquer vos coordonnées bancaires par téléphone.

Combien ça coûte ?

A chaque location, vous avez 10 minutes offertes. Ensuite, le forfait passe à deux euros de l'heure pour une utilisation de 12 heures maximum. Un salarié sera sur les routes pour changer les batteries les plus faibles, mais aussi équilibrer le nombre de vélo par station.

Pour le moment, 130 kilomètres d'aménagements cyclables maillent le territoire. Avec son "Plan Vélo", le Syndicat des mobilités veut augmenter cette surface (voies vertes, bandes et pistes cyclables) d'ici deux ans. Un projet doit être validé et voté avant la fin de l'année.