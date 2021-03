De nouvelles aides à Caen pour se mettre au vélo et changer ses habitudes

Après le confinement de mars 2020, les demandes d'aides à l'achat de vélo ont explosé à Caen. "Elles ont presque doublé, pour atteindre un peu plus de 500", précise Julie Calberg-Ellen, adjointe chargée de la transition écologique. Des aides existent depuis 2013, et la mairie fait évoluer son dispositif à partir du 1er avril 2021 pour toucher plus de monde. "On s'est rendu compte qu'elles ne bénéficiaient pas à tout le monde, donc on vise un public plus large, plus modeste, plus jeune", ajoute Julie Calberg-Ellen.

Aide à l'achat d'un vélo électrique

La mairie proposait déjà une aide à l'achat d'un vélo électrique mais elle évolue. D'abord, elle passe de 250 à 300 euros pour un vélo électrique simple. Elle atteint 400 euros pour un vélo cargo. Cette aide est conditionnée aux ressources, mais va être élargie et elle sera cumulable avec les aides de l'Etat et de la communauté urbaine de Caen-la-Mer.

Au total, pour un vélo électrique simple, les aspirants cyclistes peuvent espérer jusqu'à 550 euros d'aides. En moyenne, le prix d'un tel équipemement tourne autour de 1000 euros pour des modèles d'entrée de gamme.

Des aides pour les 18-25 ans

La mairie met aussi en place une nouvelle aide pour les jeunes, âgés de 18 à 25 ans. Ils pourront bénéficier d'une aide, sous conditions de revenus, de 25 euros pour l'achat d'un vélo simple, neuf ou d'occasion. "On sait que pour les étudiants notamment ce n'est pas forcément facile d'acheter un vélo. En occasion, on peut trouver des modèles à 30 euros, ce qui permet avec cette aide de s'équiper à moindre frais", commente l'adjointe à la transition écologique.

Dans ce nouveau dispositif, on trouve aussi une aide à l'achat d'un vélo neuf ou d'un kit d'éléctrification adapté aux personnes en situation de handicap. Le mont ant peut atteindre 30% du montant de l'équipement et il n'est pas conditionné aux revenus du demandeur.

Un accompagnement pour abandonner sa voiture

Dernière innovation de ce nouveau plan, la ville souhaite inciter les automobilistes à abandonner l'un de leurs véhicules en offrant un nouvel accompagnement. "Il y a souvent des familles qui ont deux voitures, et ce n'est pas forcément toujours utiles en ville", constate Julie Calberg-Ellen. Si vous justifiez de la vente ou de la destruction d'un véhicule thermique, vous pourrez bénéficier d'une aide de 300 euros, sans condition de revenus, pour l'achat d'un vélo électrique. Il est aussi possible d'obtenir des réductions sur des abonnements Vélolib ou Véloloc ou de transports en commun.

Pour chaque situation, la mairie propose un rendez-vous pour faire un diagnostic de la situation et obtenir l'aide la plus adéquate. Des aides à l'achat d'antivols sécurisés d'un montant de 25 euros sont aussi possibles.