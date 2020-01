De nouvelles expérimentations lancées à Limoges pour des routes plus intelligentes

Limoges Métropole continue ses expérimentations pour rendre nos routes plus intelligentes. Différents revêtements ont déjà été testés sur les chaussées, afin de réduire l'éclairage et les factures d'énergie, mais la communauté urbaine veut aller encore plus loin.