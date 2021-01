De nouvelles menaces et une nouvelle mobilisation autour de la ligne de l'Aubrac

Il n'y a déjà eu pas beaucoup de trains en 2020. Le confinement et les travaux programmés par la SNCF ont limité la période de circulation à quatre petits mois. Et c'est mal parti pour 2020. Une voiture de contrôle a enregistré il y a quelques jours des déformations de la voie. Conséquence immédiate: interdiction de toute circulation. Dans un premier temps, c'était toute la ligne qui devait être fermée. La mobilisation des habitants et des élus, en particulier des régions régions Occitanie et Auvergne - Rhône-Alpes, a permis d'obtenir un retour des trains au sud de Saint-Chély d'Apcher à compter de lundi prochain.

En revanche, la section entre Neussargues et Saint-Chély est fermée jusqu'au mois de septembre, le temps de réaliser des (nouveaux) travaux d'urgence. Il n'y aura donc aucun train sur le viaduc de Garabit pendant neuf mois et les défenseurs de la ligne craignent que ce soit le prélude à la disparition de "l'Aubrac".

C'est pour cela que la mobilisation a été forte dans le Massif Central. Avec succès donc pour la partie sud de la ligne. Mais il faut maintenant assurer la survie de la partie auvergnate. Une pétition a été lancée pour demander des financements afin de rénover la ligne. L'AMIGA, l'association des amis du viaduc de Garabit, vient d'écrire une lettre ouverte à Jean-Baptiste Djebbari, le ministre chargé des transports, et à Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF.

Un viaduc de Garabit sans train?

Ils mettent notamment en avant le rôle indispensable de cette ligne pour la desserte de l'usine Arcelor Mittal de Saint-Chely d'Apcher. Elle reçoit plusieurs fois par semaine d'énormes bobines d'acier (des coils) de 20 tonnes. Sans train, comme en ce moment, ils doivent être livrés par la route. Il faut un camion par bobine et une trentaine de camions pour remplacer un train. Pas idéal dans une région de montagne, d'autant plus qu'Arcelor Mittal privilégie le rail. C'est même un de ses arguments auprès de ces clients pour vanter la faible emprunte carbone de sa production.

Reste maintenant à convaincre l'Etat et la SNCF qu'il faut sauver cette ligne. Ses défenseurs ont d'ailleurs le sentiment que la SNCF ne joue pas toujours le jeu. Il faut un peu plus de 50 millions d'€uros pour faire les travaux nécessaires, y compris les travaux de peinture nécessaire pour reprendre la corrosion importante sur le viaduc de Garabit. Et pour qu'il ne devienne pas un magnifique ouvrage d'art inutile.