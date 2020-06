De nouvelles pistes cyclables vont être aménagées à Cherbourg-en-Cotentin

Le déconfinement a boosté les ventes de vélos ces dernières semaines. Pour accompagner le développement de cette pratique, la ville de Cherbourg-en-Cotentin va aménager de nouvelles pistes cyclables. Des projets déjà à l'étude qui ont été accélérés par la crise sanitaire.

Dés la fin de cette semaine, un double-sens va être créé pour assurer la liaison entre la rue du Grand Pré et la place Darinot. La rue du Bois, la rue Guynemer et la rue de l'Ermitage vont être aménagées pour y ajouter un marquage au sol et des panneaux de signalisation.

Un sas vélo va être ajouté à l'intersection près du pont-tournant entre le quai de l'Entrepôt, le quai Collins et la rue du Val de Saire. Au niveau de la passerelle, la traversée du quai Alexandre III vers la rue Vastel sera facilitée par la suppression de deux barrières et l'arrivée d'un marquage au sol.

Un itinéraire cyclable sera aussi créé entre le secteur de la gare et le bourg d'Octeville, de la rue des Tanneries à la rue Bacquerel. Un double sens sera notamment aménagée sur une partie du boulevard de l'Atlantique, avec une voie dédiée aux vélos en bas du boulevard dans le sens montant.

Des interventions sur la voirie étant nécessaires, cette liaison ne sera praticable que courant juillet.