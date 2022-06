De nouvelles rues piétonnes à partir de ce vendredi dans le centre de Nancy

L'expérimentation de l'année dernière est donc reconduite de manière définitive. A partir de ce vendredi, de nouveaux axes de l'hypercentre de Nancy vont à leur tour bannir la voiture. De nouvelles zones piétonnes situées globalement entre la Porte de la Craffe et la rue du Pont Mouja. Dans un premier temps, les voitures seront interdites tout au long du week-end et à partir de 19h30 en semaine.

Le nouveau plan de circulation entrant en vigueur ce vendredi. - Ville de Nancy

Une sorte de semi-piétonnisation qui passera au temps plein à partir de la mi-septembre. Dès lors, les axes seront coupés en permanence sauf pour les riverains ou pour les véhicules de secours. Des bornes ont été installées aux différentes entrées du plateau piétonnier ces derniers mois.

Les commerçants pas convaincus

Les commerçants ne pourront plus par exemple se faire livrer au delà de 11h du matin. Mais ce n'est pas ce qui les rend les plus frileux avant l'arrivée de la piétonnisation. "Le centre-ville n'est rempli uniquement qu'avec des gens venus en voiture de l'extérieur le samedi", confie Mounir Jaatit, gérant d'un magasin de vêtements rue des Dominicains, concernée par ce nouveau dispositif.

Un fiasco, une catastrophe annoncée

Si ce dernier parle déjà d'un "fiasco et une catastrophe annoncée", Audrey Adam préfère rappeler qu'elle n'est pas forcément hostile à cette mesure. En revanche, 70% de la clientèle de sa boutique de cosmétique est composée de personnes venues de l'extérieur de l'hypercentre. "Toutes les personnes venant de Ludres, Lunéville, Houdemont ne venait déjà plus beaucoup. Mais avec la piétonnisation, elles nous ont dit qu'elles ne viendraient plus beaucoup", regrette-t-elle.

Les habitués sont d'ailleurs compréhensifs par rapport aux craintes des commerçants. "C'est un peu à double-tranchant, on a déjà des zones en périphérie qui attirent beaucoup de monde. Pas mal de gens se plaignent du stationnement, il faudra marcher, ça fait du bien, un peu de sport", ironise Laetitia. Même si elle reconnaît que faire les magasins avec sa fille sera "plus calme et moins polluant".