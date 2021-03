Le sujet du contournement d'Albi revient de plus en plus souvent lors des conseils municipaux et d'agglomération. L'association qui se bat pour le trajet nord-ouest se remet en ordre de bataille, alors qu'il y a une semaine, les Albigeois étaient invités à rester chez eux à cause de la pollution.

De plus en plus de bouchons à Albi et toujours pas de contournement en vue

Entre 30.000 et 50.000 véhicules passent chaque jour sur la rocade d’Albi. Un chiffre qui augmente chaque année et qui va continuer de progresser, c’est certain, avec la transformation de la RN88. Cette route nationale est une des seules en France labellisée Grande Liaison d’Aménagement du Territoire depuis 1991, parce qu’elle permet de désengorger la vallée du Rhône et les axes méditerranéens.

Le Puy, Baraqueville, Carmaux, Mende... mais pas Albi

Des projets de contournement voient le jour partout sur son parcours. Au Puy-en-Velay (Haute-Loire), il est déjà mis en service, comme plus près de chez nous à Baraqueville (Aveyron). À Mende (Lozère), il est sur la bonne voie. De gros travaux sont aussi en cours de réalisation à Rodez (Aveyron). Le doublement entre Rodez et Séverac-le-Château a même été accéléré. Avec tous ces aménagements, le trafic va donc s’intensifier.

Le problème, c’est que des travaux s’engagent partout sauf à Albi où il y a de plus en plus de bouchons à la sortie nord, route de Rodez. Depuis plusieurs années, le département et l’agglo se rejettent la balle et rien ne se fait, alors qu’un projet existe, celui du contournement nord-ouest.

Il a été validé lors d’une concertation publique de plus de six mois en 2000. Des fuseaux ont été dessinés. Et malgré des financements de l’État possibles sur ce dossier, rien ne bouge.

Alerte pollution le 6 mars

La semaine dernière, une alerte pollution a frappé la ville. Les Albigeois ont été appelés à rester chez eux et à ne pas prendre leur voiture. Une situation qui remet au cœur de l’actualité le projet de contournement pour l’association FOPA (association Fermement Opposée au Passage Autoroutier). Le contournement nord-ouest a été chiffré à 150 millions d'euros. Il nécessitera au mieux 12 ans de travaux.

Bretelle de Lescure-d’Albigeois

Un autre projet est sur la table : il contourne la ville par le sud au niveau de Lescure-d’Albigeois, mais passe en partie par la rocade d’Albi. Selon l’association, il va coûter aux collectivités autant que le contournement nord-ouest, et ne résout pas les problèmes de pollution pour les riverains de la rocade. C’est sans doute à cause de l’existence de ce deuxième projet, qui n’a pas été validé par la concertation de 2000, que le dossier n’avance pas.

Des travaux de sécurisation de la nationale 88 vont débuter pour un montant de 21 millions à la sortie nord d'Albi. Une réalisation qui devrait permettre de fluidifier le trafic. Les travaux doivent commencer bientôt, mais dureront entre trois et cinq ans.