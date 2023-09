De plus en plus de cyclistes à Guéret, et les femmes incitées à pédaler

Mesdames, c'est le moment de sortir la bicyclette du garage ! L'association Guéret en selle organise pour la première fois le dernier week-end de septembre un événement baptisé "Femmes à vélo" . Des balades et des ateliers sont prévus vendredi, samedi et dimanche , du 29 septembre au 1er octobre, pour promouvoir la pratique du vélo notamment en ville, et notamment pour les femmes.

Pourquoi elles ? Réponse du co-président de l'association Cédric Trolong : "Il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du vélo mais il y a plein de femmes qui ne savent pas faire du vélo, parce qu'elles ont été empêchées petites à cause de leur culture ou leur religion. 90% des adultes dans les vélos-écoles sont des femmes." Pourtant, souligne-t-il, le vélo a été un levier d'émancipation des femmes au XIXe siècle, quand elles ont été autorisées à porter un pantalon... pour pédaler.

Isabelle, 56 ans, est une grande adepte : "Je n'ai pas de voiture, je me balade dans tout Guéret à vélo, je fais même mes courses à vélo avec des sacoches." Elle a récemment acheté un vélo électrique : "On vieillit comme tout le monde ! L'électrique c'est un budget mais on le rentabilise vite."

Un week-end pour promouvoir le vélo

Même si c'est un événement "Femmes à vélo", les hommes aussi sont les bienvenus, sauf pour l'atelier de remise en selle du samedi après-midi, réservé aux femmes. Dans le détail, une " vélorution ", c'est-à-dire une balade cycliste dans le centre-ville de Guéret est prévue vendredi à 18h. Samedi matin un atelier de réparation de vélos s'installera sur le marché, l'après-midi est consacré à la remise en selle, samedi soir à 19h "Les Echappées" un film documentaire sera projeté au Sénéchal et dimanche matin il y aura une rando vélo suivie d'un pique-nique le midi à l'étang de Courtille.

Le programme de "Femmes et vélo" à Guéret le dernier week-end de septembre. - Guéret en selle

Pas assez de pistes cyclables

Les bénévoles de Guéret en selle estiment qu'il y a un nombre croissant de cyclistes à Guéret. "Je fais du vélo depuis toujours, avant, je connaissais tous les cyclistes à Guéret, mais aujourd'hui j'en croise plein que je ne connais pas, ça prouve que ça se développe", sourit Cédric Trolong. "A l'atelier vélo du Recyclabulle, on accueille aussi pas mal de gens qui viennent chercher un vélo pour aller au travail ou se remettre en selle, surtout avec l'augmentation du prix des carburants."

Il manque néanmoins les infrastructures pour favoriser la pratique. "C'est le gros frein à la pratique du vélo, les routes ne sont pas sécurisées, regrette Cédric Trolong. Pourtant on a la place à Guéret, on a des deux fois deux voies qui permettraient de laisser une place aux vélos." Isabelle aimerait plus de pistes cyclables, et des endroits pour accrocher les vélos en sécurité, à l'abri : "Je comprends pourquoi les gens ne veulent pas s'y mettre mais ça se développe, les gens utilisent de plus en plus le vélo comme moyen de transport."

L'association Guéret en selle a aussi contribué à mettre en place la limitation à 30 km/h dans plusieurs rues du centre-ville et aimerait étendre le périmètre.