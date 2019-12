Le blocage de la raffinerie de Lavéra organisé par la CGT opposée à la réforme des retraites se fait de plus en plus ressentir à la pompe, dans les deux départements provençaux. Les préfectures assurent qu'il n'y a pas de pénurie.

De plus en plus de stations-essence à sec dans le Var et les Bouches-du-Rhône

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, les automobilistes ont de plus en plus de mal à trouver de l'essence. Et ça ne devrait pas s'arranger. Les salariés de Pétroinéos de Lavéra ont décidé, ce lundi, d'arrêter la production de carburant. Le site Total de La Mède, lui, est bloqué, plus aucun pétrolier n'en sort. Conséquence : les stations à sec se multiplient. Et les usagers se font surprendre.

Faire des kilomètres avant de trouver

Cela fait déjà plusieurs jours que la station Total de Bouc-Bel-Air est barrée par des rubans rouges et blancs, mais Amélie, qui a les yeux sur le réservoir, ne les avait pas vus. Elle n'a d'autre choix que de faire demi-tour : "C'est la troisième pompe à essence que je fais, et dans les trois, il n'y avait plus de carburant, souffle cette maman venue de Cabriès. Il n'y a aucune information là-dessus. Et on doit partir dans la famille fêter Noël, donc, ça devient compliqué", déplore-t-elle en faisant demi-tour au volant de son 4x4 urbain.

Toutes les stations-essence n'informent pas les usagers qu'elles sont à sec. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

Jean, la soixantaine, est lui aussi contraint de faire la même manœuvre. "Je suis bientôt sur la réserve. Et plus je cherche, plus l'aiguille baisse... Ça n'est pas normal qu'on nous laisse dans le flou", lâche ce retraité de Bouc-Bel-Air en train de braquer son volant, direction, dit-il "la prochaine station".

Le plein sur l'autoroute

À quelques kilomètres de là, dans une station Esso de Bouc-Bel-Air, rebelotte. "Le guichet me dit : actuellement indisponible", s'agace Manon qui a, cependant, un plan B : "J'ai passé au moins 15 coups de fil. Et les seules qui m'ont répondu, ce sont les stations-essence sur les aires d'autoroute. Donc, je n'ai pas le choix, je vais y aller."

En effet, sur l'aire de la Champouse, par exemple, les pompes tournent à plein régime, et les files d'attentes s'allongent. "Au total, j'ai bien perdu une heure de boulot", souligne Camille, en train de refermer la trappe du réservoir de sa petite citadine. Cette jeune femme de 27 ans a pu faire le plein, mais ça lui a coûté plus cher sur l'autoroute.

"J'ai mis 50 euros... C'est à dire cinq euros de plus que d'habitude, donc... Oui, un peu dégoûtée et, surtout en période de fêtes."

Eviter un mouvement de panique

Les autorités, elles, veulent rassurer. "Il n'y a pas de pénurie", dit-on, à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la préfecture du Var. Cette dernière assure, dans un communiqué, que "l'approvisionnement des stations-service continue d'être assuré normalement". Selon les services de l'État : "les pleins de précaution ne sont d'aucune utilité compte tenu du fait que les stocks sont à un bon niveau. Ils peuvent en revanche contribuer à créer des points de tensions sur certaines stations-services."

La carte interactive d'Essence&Co recensait, de son côté, plusieurs stations-essence en "rupture totale" de carburant.