Désormais un seul billet de bus de Pontcharra à Saint-Geoire-en-Valdaine ou Vizille

À partir du 1er janvier 2020, les 650.000 habitants de la métropole de Grenoble, du Pays Voironnais et du Grésivaudan dépendront d'une seule autorité de transport. Ils pourront donc désormais utiliser un seul et même billet sur l'unique et nouveau réseau de bus intercommunal.

Grenoble

Le 1er janvier, il n'y aura plus qu'une seule autorité organisatrice des transports (AOT) dans les intercommunalités de Grenoble, du Grésivaudan et de Voiron. Le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) doit se prononcer ce jeudi matin. La métropole, elle-même, se prononcera vendredi et le Pays Voironnais le 19 novembre. Pour le Grésivaudan, c'est déjà fait depuis le 8 juillet.

Cette nouvelle autorité s'appelera "Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise" (SMMAG). "Une vraie révolution" selon Christophe Ferrari, le président de la métropole, attendue depuis très longtemps. Pour l'instant, le conseil départemental de l'Isère n'a pas encore décidé d'y adhérer et considère qu'il existe encore trop de zones floues, "un vide juridique" selon Jean Claude Peyrin, vice-président en charge des transports, notamment car la Loi d'Orientation des Mobilités (loi LOM) n'a pas encore été votée. Mais il soutiendra financièrement le SMMAG comme il le fait depuis 2015, quand le conseil départemental s'était engagé -comme la métropole- à financer le SMTC à hauteur de 157 millions d'euros pour le sauver.

Concrètement qu'est ce qui va changer en janvier ?

La traduction pratique pour l'usager c'est qu'avant la fin du mois de janvier, avec un seul ticket acheté dans le bus ou un tram on pourra voyager dans les 3 territoires, de Pontcharra à St Geoire en Valdaine en passant par Vizille. Pour les tickets en cartons, seulement. Pour le pass-mobilité, il faudra attendre septembre.

A l'automne, avec ce pass-mobilité, les 650.000 habitants de cette zone pourront aussi payer le TER, la location de vélo, les voyages en co-voiturage et même le stationnement de leurs véhicules. La nouvelle autorité, avec le soutien de la région Rhone-alpes-Auvergne et du département de l'Isère aura une puissance financière lui permettant de financer prochainement de grands parkings de co-voiturage près des gares de Rives, de Réaumont et à Chirens au départ d'une ligne de bus, puis de lancer une étude pour en faire autant à Voreppe.

Dans le Grésivaudan, le partenariat est déja avancé avec les lignes 6070 de TransIsère et le G2 de Meylan vers le Nord. D'ailleurs Grésivaudan et Métropole vont mettre le versement transport des entreprises dans une caisse commune.

Ce qui ne sera pas le cas du Pays Voironnais , par ce que le réseau de transport au nord de Voiron est peu développé et que le Pays Voironnais ne veut pas augmenter le Versement transport effectué par les entreprises de plus de 11 salariés qui est de 0,8% de la masse salariale contre 2% dans la métropole.