Des rames de train flambant neuves circulent désormais sur la ligne TER Limoges-Bordeaux. La région Nouvelle Aquitaine en a commandées cinq à Alstom, pour un total de 35 millions d'euros. A la clé : des trajets plus confortables et plus rapides.

Limoges, France

Les voyageurs disposent désormais de nouvelles rames de train pour les trajets TER entre Limoges et Paris. Elles se distinguent par leurs portes rouges agrémentées du logo de la région Nouvelle-Aquitaine qui a déboursé 35 millions d'euros pour les acheter. L'intérieur est dans les mêmes tons et se veut plus moderne et plus confortable. Chaque siège est équipé d'une prise individuelle et d'une liseuse, une petite lampe à LED.

Les nouveaux sièges sont tous pourvus de prises électriques et de petites lampes individuelles © Radio France - Nathalie Col

Deux de ces rames baptisées Régiolis sont déjà sur les rails depuis le 27 août. Les trois autres seront mises en service en octobre, toujours sur la ligne Limoges-Bordeaux où le trajet le plus rapide s'effectue désormais en 2h20 au lieu de 3h auparavant. Le gain de temps a été progressif ces derniers mois, avec déjà de pemiers effets sur la fréquentation. "Nous sommes sur une croissance de fréquentation de 10% et avec ces nouveaux engins nous aurons un des parcs matériels le plus moderne de France" assure Philippe Bru, le directeur régional de la SNCF.

Des écrans sont installés sur chaque plateforme des nouvelles rames pour améliorer les informations aux voyageurs © Radio France - Nathalie Col

Les premiers voyageurs ou curieux invités à découvrir cette rame en gare de Limoges ce mardi se disent séduits. Quelques bémols sont tout de même formulés par Angélique, une malvoyante limougeaude qui regrettent l'absence de marquage "sensitif" pour signaler les marches entre la rampe d'accès central et les fauteuils. "Pour nous c'est un peu dangereux. Mais sinon le reste c'est pas mal. Il y a de la place et du braille sur le SOS."

Des trains moins bruyants

Les voyages seront aussi moins bruyants, avec des moteurs nouvelle génération placés sur le toit de la rame. Quant aux équipements, ils sont tous connectés ensemble afin de rendre la maintenance plus facile, plus rapide et moins chère. Ça donnerait presque envie de reprendre du service commentent des conducteurs de train à la retraite "à condition qu'il y ait toujours des lignes pour faire circuler ces belles rames". Une préoccupation partagée par le président du conseil régional qui évoque des discussion "viriles" sur le sujet, avec la SNCF.