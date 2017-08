De très longues files d'attente à l'aéroport de Barcelone

Les agents de sécurité de l'aéroport El Prat de Barcelone, le deuxième d'Espagne après Madrid, ont commencé une grève ce vendredi 4 août. Une grève qui allonge considérablement les files d'attente en cette période estivale.

Armez-vous de patience si vous prenez un avion à l'aéroport El Prat de Barcelone ce week-end. Les agents de sécurité ont entamé une grève ce vendredi qui rallonge considérablement les files d'attente.

Au moins 40 minutes d'attente

Selon une porte-parole d'Aena, le gestionnaire semi-public des aéroports espagnols, les files d'attente seraient d' "au moins quarante minutes". Les employés sont malgré tout tenus de respecter une obligation de service minimum de 90%.

Aéroport de Barcelone: une grève des agents de sécurité engendre des files d'attente considérables

https://t.co/UIc8xV3NhU#AFPpic.twitter.com/vK2vFtiCB3 — Agence France-Presse (@afpfr) August 4, 2017

Manque d'effectifs

Les grévistes dénoncent le manque d'effectifs et la surcharge de travail des quelques 360 agents sous contrat avec Eulen. Selon Carlos Gimenez, le porte-parole du comité de grève des employés du groupe privé Eulen, la charge de travail débouche sur "beaucoup d'arrêts-maladie pour problèmes psychologiques, dépressions (...) et cela nuit à la sécurité". Des négociations ont démarré vendredi entre les représentants des grévistes, d'Aena et du groupe Eulen, pour rechercher un accord.

À partir du 14 août les grévistes envisagent une grève totale et indéfinie.