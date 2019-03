De vieilles 504 reprennent vie au musée de l'aventure Peugeot

Sochaux, France

Le résultat de la troisième édition de l'opération "ma Peugeot rénovée" avait lieu ce lundi au musée de l'aventure Peugeot Citroen DS. Un concours organisé par la marque Peugeot qui s'appuie sur le savoir faire du musée de Sochaux. Le principe est simple: les propriétaires de vieilles Peugeot candidatent en expliquant dans des lettres et des vidéos pourquoi ils sont attachés à leurs véhicules. Peugeot choisit ensuite des gagnants. Un millier de candidatures ont été reçus de toute la France, la marque au lion en a retenu quatre cette année: les propriétaires de trois 504 coupées, et d'une 406 coupée. Les résultats de ces rénovations ont donc été dévoilés ce lundi aux gagnants.

On vit un rêve

Parmi eux, Pascal et Véronique, propriétaires d'une 504 coupée bleue: " Elle est superbe on dirait qu'elle est neuve. _C'est inespéré. On vit un rêve_. Ça fait quelque chose quand même. C'est un magnifique travail" explique le couple venu du Loir-et-Cher.

La 504 coupée bleue a été le coup de cœur de la marque Peugeot et du musée © Radio France - Emilie Pou

Une rénovation avec des pièces d'origine

Un travail réalisé par l'atelier du musée de l'aventure Peugeot Citroën DS, et ses prestataires. Des centaines d'heures de travail selon Philippe Cornebois, le responsable de l'atelier de restauration: " Les travaux se portent sur la mécanique mais aussi sur tout l'aspect esthétique. La difficulté est aussi de rénover avec des pièces d'origine".

Attestation d'origine

Ces pièces originales permettent à l'aventure Peugeot Citroën DS, de délivrer des attestations d'origine à tous les propriétaires qui font rénover leurs véhicules à Sochaux. Ce qui leur permet ensuite d’immatriculer leur voiture en carte grise "collection".

Mélanie et son mari ont baptisé leur voiture "Valentine" © Radio France - Emilie Pou

A noter que l'Emission "Direct auto" de C8 (qui est diffusée le samedi) consacrera aussi ces deux prochains épisodes à ces rénovations.