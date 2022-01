Début ce mardi de 5 ans de travaux sur l'autoroute A3 au Luxembourg

Coup d'envoi ce mardi de 5 ans d'un immense chantier sur l'autoroute A3 au Luxembourg. Avec un peu de retard, la création d'une nouvelle voie entre la frontière française et la Croix de Gasperich commence par des travaux préparatoires. Ce mardi, c'est donc du déboisement qui va inaugurer le chantier de Gasperich à l'aire de Berchem. Avant de repartir dans l'autre sens à partir du 26 janvier. Environ 4 semaines sont prévues pour cette première phase qui bloquera l'accès à la bande d'arrêt d'urgence, et qui réduira donc la vitesse de circulation. "Dans un souci de préservation des espaces vitaux et des surfaces boisées, des mesures de compensation sont mises en place", ajoute le gouvernement luxembourgeois.

Un chantier par petits morceaux

Ensuite, place au vif du sujet avec des travaux qui vont officier à chaque fois sur de petites parties pour essayer de perturber le moins possible la circulation, sur un axe qui accueille quotidiennement 90 000 véhicules. Ainsi, même si le tronçon en travaux ne fait que 12 kilomètres, il va falloir prendre du temps, en passant d'abord par Berchem, puis Gasperich avant de redescendre par la Croix de Bettembourg. Des passages jusqu'à la frontière française sont également au programme.

Pendant tout ce laps de temps, les véhicules seront invités à lever le pied pour rouler à 70 kilomètres/heure. La circulation devrait être maintenue sur deux voies dans les deux sens, grâce à l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence. Mais des difficultés et des ralentissements sont donc à prévoir.