Début d'année catastrophique sur les routes du Var avec 21 morts

Var, France

Les chiffres de la sécurité routière sont très mauvais depuis le début de l'année dans le Var : 21 personnes sont décédées depuis le 1er janvier 2019 sur les routes du département… contre 3 l’an passé à la même époque. C’est une hausse de 600% par rapport à 2018. "La situation est grave" dit Jean-Luc Videlaine, le préfet du Var, qui parle d'une "dérive généralisée des comportements".

70% des victimes ont plus de 45 ans

Ces accidents mortels ont principalement eu lieu sur des routes secondaires, lors de "trajets du quotidien" selon le Colonel Alexandre Malo, commandant de groupement de la gendarmerie du Var. La majorité des victimes a plus de 45 ans (70%) ). Et contrairement aux autres années, ce sont surtout les voitures qui sont impliquées dans les accidents mortels : 13 véhicules légers, 4 deux-roues. Trois piétons et une cycliste ont également perdu la vie sur les routes du Var depuis le début de l'année.

Les infractions liées au non-port de la ceinture en forte hausse

Le préfet du Var dénonce "la dérive et l'indiscipline généralisées des conducteurs" avec de nombreux excès de vitesse, des conduite sous alcool ou stupéfiants. Les forces de l'ordre constatent également un relâchement concernant l'utilisation du téléphone portable au volant. Cette infraction est en hausse de 40%. Comme celles liées au non-port de la ceinture de sécurité : "En 10 semaines seulement plusieurs centaines d'automobilistes ont été sanctionnés pour le non-port de la ceinture... Plusieurs centaines ! Alors qu'on croyait que c'était entré dans les mœurs et acquis depuis des années. C'est grave !" s'offusque le Préfet du Var.

La dégradation de plusieurs radars automatisés ces derniers mois dans le Var peut contribuer au relâchement de la vigilance des conducteurs selon Jean-Luc Videlaine : "En terme d'ambiance, ça compte... Il serait difficile d'attribuer ces dérives des comportements uniquement aux destructions des radars mais je pense que cela participe à une ambiance de permissivité" conclue le préfet du Var.

Les contrôles vont être renforcés

Les contrôles vont donc être renforcés sur le bord des routes. Hier, 55 gendarmes de l'Escadron départementale de sécurité routière et de la Compagnie de Hyères se sont déployés autour de La Londe-les-Maures. Et la liste des infractions relevées en 4 heures est longue : 3 vitesses supérieures de plus de 30 km/h dont une à 134 au lieu de 80, 2 automobilistes positifs à l'alcool (1.12 et 0.86 mg/l), 1 positif au stupéfiant, 2 défauts de permis de conduire, 6 conduites avec téléphone au volant ou encore 1 dépassement dangereux.