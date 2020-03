Début de construction du viaduc à Saint-Epain dans le cadre de l'élargissement de l'A10 en Touraine

Les travaux de construction du viaduc du Courtineau, sur la commune de Saint-Epain, près de Sainte-Maure-de-Touraine, commencent. Ce viaduc est construit dans le cadre du projet pharaonique de l'aménagement en 2x3 voies de l'autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (un deuxième viaduc est en construciton au-dessus de l'Indre). Les travaux vont durer 17 mois, pour une livraison en avril 2021

Un viaduc de 210m de long, 18m de large, 28m de haut

Le viaduc du Courtineau servira pour la circulation sud-nord. Il ne sera pas collé directement à l'ouvrage existant, construit en 1976, "car il n'a pas été érigé pour ça, pour supporter les forces d'un deuxième pont accolé" explique Christophe Couturier, chef de projet chez Vinci en charge de ce viaduc. La différence avec le pont existant, c'est qu'il n'y aura plus que deux piles, exigence des bâtiments de France. Le coût d'un tel ouvrage avoisine les quinze millions d'euros. Au plus fort du chantier, une quarantaine de personnes vont y participer. "Le chantier va se faire par étapes" explique Jean-Bruce Boisson, le directeur du chantier pour l'entreprise ETP, "d'abord les culées qui serviront de bases sur le coteau, suivront l'installation des piles, et la pose du tablier qui va se faire par encorbellement, par petits éléments". La dernière phase sera l'installation d'un mur anti-bruit sur plus d'un kilomètre, 800 mètres dans un sens et 250 mètres dans l'autre. Une mesure insuffisante selon l'association Agir A10 qui regroupe des riverains et qui envisage d'attaquer en justice le chantier d'élargissement.