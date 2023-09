Début de dix semaines de travaux sur la ligne SNCF Tours-Chinon : circulation interrompue jusqu'au 17 novembre

La gare de Chinon voit passer 124.000 voyageurs par an

La ligne ferroviaire Tours-Chinon transporte en moyenne 820 passagers chaque jour. Elle avait déjà été totalement interrompue entre octobre 2021 et février 2022. Rebelote à partir de lundi : aucun train ne circulera entre le 11 septembre et le 17 novembre prochain, ce qui permettra de réaliser la suite des travaux de modernisation entamés fin 2021.

Un chantier nécessaire pour éviter que la vitesse des trains ne soit réduite sur cette voie unique, longue de 40 kilomètres. Elle voit passer chaque jour 16 TER, qui ont fini par user le matériel. Les travaux consistent donc notamment à remplacer complètement cinq kilomètres de voie. De longs rails soudés vont être posés et les traverses et le balast seront changés aussi. Ce chantier à près de dix millions d'euros, payés par la région, prévoit également le renouvellement du plancher de deux passages à niveau, à Rivarennes et Cheillé.

Ce lundi 11 septembre marque aussi le début d'importants travaux sur les quais de la gare de Chinon, où transitent 124.000 voyageurs chaque année. Ce chantier-là coute près de deux millions d'euros, payés par l'Etat (25%) et la SNCF (75%). Il s'agit de favoriser l'accessibilité des personnes à mobilité réduite grace à de nouveaux aménagements, par exemple, le réhaussement des quais, au même niveau que le plancher des trains.

Pendant l'interruption de la ligne Tours-Chinon, la SNCF met en place des bus de substitution, qui iront bien sûr moins vite que le train. En moyenne, il y aura dix allers-retours en semaine et deux allers-retours le week-end.