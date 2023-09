Début de sept semaines de gros travaux dans la traversée de Tours, sur l'A10

Ce lundi 4 septembre marque le début de sept semaines de perturbations importantes sur l'A10 : des travaux très importants vont se dérouler entre les échangeurs de Tours-Centre et de Chambray-les-Tours, jusqu'au 20 octobre.

Il s'agit principalement de travaux d'entretien sur les ouvrages d'arts.

Au moins 70.000 véhicules empruntent chaque jour cette portion de l'A10

Des ponts et des viaducs, il y a en quatre sur ce tronçon de quatre kilomètres. Ils permettent à l'A10 de passer au-dessus des voies ferrées, au-dessus du Cher, ainsi qu'au-dessus de la route du lac, à Tours, et de la rue Charles de Foucauld, à Saint-Avertin. Ces travaux consistent à réparer le béton de la structure des ponts, refaire l'étanchéïté, les joints et les chaussées. De quoi leur assurer une nouvelle jeunesse pour plusieurs décennies.

Le chantier durera sept semaines, au total. Une période durant laquelle la circulation ne se fera que sur deux voies dans chaque sens, au lieu de trois, habituellement, entre Tours-Centre et Chambray-lès-Tours. Autre modification du trafic normal : la sortie Saint-Avertin, dans le sens Paris-Bordeaux, sera fermée. Habituellement, au moins 70.000 véhicules circulent sur ce tronçon, chaque jour.

Fermeture totale du tronçon les nuits du 4 au 5 et du 5 au 6 septembre

Les travaux en journée ne commenceront que mercredi 6 septembre, mais notez que la préparation du chantier exige la fermeture complète de l'A10, dans le sens Bordeaux vers Paris, les nuits du 4 au 5 et du 5 au 6 septembre, entre les sorties Joué-les-Tours et Tours-Centre. L'A10 sera fermée de 21H à 7H, lundi soir et mardi soir.