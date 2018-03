La chaussée de l'autoroute A89 va être rénovée entre Libourne et Mussidan. Vinci Autoroutes entame un programme de travaux à partir de ce lundi 26 mars. Ils vont durer jusqu'au 6 juillet 2018. Il s'agit de raboter la route et de rénover l'enrobé.

Dès lundi, la circulation se fera en double-sens sur deux voies sur 10 km entre la sortie n°13 (Mussidan Sud) et la n°11 (Coutras), de jour comme de nuit, sauf le week-end.

Échangeurs fermés ce lundi 26 mars

L'échangeur de Montpon, sortie 12 sera fermé ce lundi entre 6h et 20h en provenance de Brive-La-Gaillarde. Les conducteurs devront sortir à Mussidan Sud (n°13) en direction de Bordeaux et suivre l'itinéraire RD709 et RD6089 pour rejoindre Montpon. Les entrées Montpon (n°12) seront également fermées ce lundi 26 mars de 6h à 20h en direction de Bordeaux comme de Brive-la-Gaillarde. Les conducteurs pourront atteindre leur destination grâce à l’itinéraire de déviation RD709 et RD 6089 pour rejoindre l’A89 à Mussidan Sud (n°13) en direction de Brive et à Coutras (n°11) en direction de Bordeaux.

Ces travaux vont coûter 8 millions d'euros à Vinci. 120.000 tonnes d'enrobés vont être posés et 120 personnes vont être mobilisées 24h/24 sur ce chantier qui s'achèvera début juillet.