Début de vacances "calme", moins de mouvements qu'à Noël, selon le ministre des Transports

Alors qu'ont débuté les vacances de février vendredi soir, le trafic et les mouvements de population sont réduits en raison de la crise sanitaire et des mesures qu'elle entraîne.

Les vacances de février, qui font craindre une circulation accrue du Covid-19, devraient donner lieu à "moins de mouvements de population" que celles de Noël, a déclaré dimanche le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. En 2020, "si on regarde les transports c'est un bon indicateur du mouvement des populations, on a fait à peu près 85% d'un été normal et 70% d'un Noël normal en termes de trafic", a affirmé M. Djebbari sur LCI. "On sait très bien qu'on fera encore 30% de moins pour les vacances de février" qui ont débuté samedi pour la zone A, "comparé à Noël, en nombre de passagers", selon lui.

Lors de ces vacances d'hiver, "trois trains sur quatre" vont circuler et ils devraient être "en moyenne pleins à 60%", a-t-il précisé. "Ce sont des vacances qui commencent de façon assez calme, ce qui traduit aussi le fait que les Français vont plutôt en famille, plutôt pas très loin (...) on retrouve les destinations habituelles, côté atlantique, sud-est de la France".

En conséquence, "on a beaucoup moins de mouvements de population, donc on peut aussi s'attendre à moins de brassages", a estimé le ministre. "Les Français aujourd'hui ont pleinement conscience et pratiquent les restrictions sociales, sont extrêmement vigilants vis-à-vis de leurs aînés", a-t-il estimé.

Plus de 153.000 contrôles aux frontières

Jean-Baptiste Djebbari a aussi dénombré "plus de 153.000 contrôles" aux frontières effectués "en une semaine". Pour partir à l'étranger ou en venir, le gouvernement impose un test PCR négatif et en plus une attestation de "motif impérieux" pour les pays hors UE. Et le trafic aérien "déjà divisé par cinq avant ces mesures, a encore été divisé par deux, ce qui fait que ces mesures sont très efficaces", a-t-il dit.

Quant au trafic vers l'outremer, "il a diminué de 70%" et faute de pouvoir attester d'un "motif impérieux" pour s'y rendre, "quelque 700 personnes" ont été "refusées à l'embarquement".

Le gouvernement compte sur le maintien d'un strict couvre-feu à partir de 18 heures sur l'ensemble du territoire et sur les vacances qui ont commencé samedi dans les premières académies - avec de moindres interactions sociales et la fermeture étalée des écoles jusqu'au 8 mars - pour que la situation sanitaire reste sous contrôle.