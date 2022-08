Coup d'envoi des travaux de la Véloligne entre Saint-Gély-du-Fesc et Montpellier : huit kilomètres de pistes qui devraient être mis en service en totalité en 2025.

Début des travaux de la "Véloligne" entre Saint-Gély-du-Fesc et Montpellier

La Métropole de Montpellier lance la première tranche de la Véloligne entre le centre-ville de Saint-Gély-du-Fesc et le pôle d’échanges multimodal Occitanie de Montpellier. Cette piste de huit kilomètres de long permettra de relier Montpellier à la commune la plus peuplée de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, mais aussi de desservir aussi d'autres communes par des raccordements à d'autres pistes cyclables déjà existantes, notamment Grabels, Montferrier-sur-Lez, Saint-Clément-de-Rivière et Prades-le-Lez. Elle desservira aussi l’Institut du cancer de Montpellier.

Le temps de parcours entre Saint-Gély et Montpellier est estimé à 20 minutes en vélo électrique, ce qui rend la Véloligne compétitive par rapport aux déplacements en véhicule individuel et aux transports en commun aux heures de pointe.

La première tranche des travaux entre le lotissement du Plateau de Piquet et le carrefour de Bissy à Saint-Gély-du-Fesc, d'une longueur de 1.5 km, sera réalisée en utilisant une partie de l'ancienne route départementale. Sur la section entre le domaine Maspiquet et le carrefour de la route de Grabels, les vélos devront cohabiter avec les voitures des riverains, ce sera une route "chaucidou". Mise en service de cette première partie début 2023.

La totalité des huit kilomètres de pistes devrait être terminée en 2025.

Le calendrier des travaux - Métropole de Montpellier