Début du chantier autour de la gare de Niort, la circulation perturbée

Attention, circulation perturbée au niveau de la gare de Niort à partir de ce lundi 24 octobre. Il s'agit de travaux préparatoires au grand chantier Gare Niort Atlantique, mené par Niort Agglo et la Ville de Niort.

La rue Mazagran, devant la gare, est impactée. Des interventions seront réalisées sur les réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau du 24 octobre au 15 décembre 2022. Puis en janvier et février 2023 sur les réseaux de gaz et d’électricité.

Conséquence, une circulation modifiée aux abords de la gare du 24 octobre 2022 au 15 février 2023 : changements de sens ou mises à sens unique. Des déviations seront mises en place.

Des déviations sont mises en place pendant les travaux rue Mazagran. - Mairie de Niort

Par ailleurs, concernant la circulation des bus, l’arrêt de bus Gare SNCF - Quai B sera transféré rue des Trois-Coigneaux pour les lignes urbaines et périurbaines Tanlib :

n°1, direction Niort Pôle universitaire

n°4, direction Aiffres Mairie

n°7, direction Niort Maisons Rouges

n°8, direction Niort Hôpital

n°20, direction Mauzé-sur-le-Mignon Place Tombouctou

n°21, direction Saint-Hilaire-la-Palud Mairie

n°22, direction Coulon Préplot

n°26, direction Prissé-la-Charrière Eglise

la ligne régionale Nouvelle Aquitaine n°18, direction Brioux-sur-Boutonne - Chef Boutonne