Débuts compliqués pour les travaux de la future ligne C du métro, faubourg Bonnefoy à Toulouse

Vous l'avez peut-être constaté, c'est devenu très compliqué de traverser le Faubourg Bonnefoy à Toulouse. Il faut dire que ça a toujours été compliqué de circuler sur ce qui est une des principales voies pénétrantes vers le centre-ville toulousain. D'œil d'expert, Bonnefoy voit passer plusieurs milliers de véhicules chaque jour en semaine.

ⓘ Publicité

Mais depuis lundi soir, et le début des travaux de la ligne C du métro, c'est encore plus compliqué. Car le long de la place Boriès, où avait lieu le marché de plein air et où va être construite la future station de métro, vous ne circulez plus que dans un sens, en allant vers le canal du Midi. "Et ça bouchonne dans les rues derrière, au bord du canal. Et sur le boulevard, ce n'est même pas la peine d'en parler", s'exaspère ce conducteur.

Tisséo cherche encore à améliorer la circulation

Bien sûr, Tisséo, le réseau de transports en commun de Toulouse en charge du projet, a mis en place des aménagements temporaires. Comme expliqué déjà par France Bleu Occitanie, la circulation est déviée dans les rues adjacentes. Le bus Linéo 9 a également été dévié remplacé par une "navette chantier" gratuite en plus de bus 39. Les vélos eux circulent toujours dans les deux sens, tout comme les piétons mais sur un trottoir uniquement, celui à l'opposé du chantier.

Un dispositif en rodage, explique le directeur de projet chez Tisséo ingénierie Jean-Jacques Laporte. "On travaille pour améliorer la circulation avec la police municipale et pour que les gens prennent les bonnes habitudes. On incite à prendre les transports. Et on va suivre les circulations par des comptages. On peut encore proposer d'autres alternatives et améliorer le tir via des compléments de déviation et d'information."

Des commerçants inquiets par la durée des travaux

Les riverains, eux, ont l'habitude du flux de voitures au quotidien surtout le matin mais beaucoup se disent pour le projet, notamment les commerçants. En revanche, ces derniers restent inquiets car, après l'été et jusqu'à mi 2024, la circulation du Faubourg va être entièrement coupée le temps de construire sous la chaussée la future station de métro.

Ce qui inquiète beaucoup Aude Sanchez, la co-gérante de la boulangerie Le Galo'Pain qui fait face au chantier. "Quand on compare les chiffres à l'an dernier on est déjà en dessous. C'était prévisible d'autant qu'on a déjà eu des travaux sur le réseau l'an dernier qui ont duré dix mois. On a perdu 70.000 euros. On a eu une aide de 20.000, mais ce n'était pas suffisant. On a dû emprunter. Et là, on est inquiets, car les futures aides pourraient nous être versées tous les trois mois. Sauf que nos salariés on les paie tous les mois."

Une commission d'indemnisation peut désormais être saisie par les commerçants auprès du tribunal administratif pour demander des compensations aux pertes engendrées par les travaux. Quant à la circulation, elle reviendra d'abord sur un sens mi 2024. Le retour au double sens n'est pas prévu avant fin 2025. Quant à la fin des travaux, c'est pour 2028.

Voici à quoi ressemblera la future station de la ligne C du métro à Bonnefoy. - Beview // Tisséo Collectivités.