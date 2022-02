Plus de 40 pays, des dizaines de compagnies et d'industriels : les partisans de la décarbonation du secteur aérien ont signé à Toulouse une charte aspirant à la fin des émissions de CO2 dans le secteur aérien d'ici 2050.

Décarbonation de l'aviation : la "déclaration de Toulouse" approuvée par 40 États et les industriels

C'est l'aboutissement de ce Sommet de l'aviation à Toulouse mené par Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports et ses homologues européens et internationaux dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne.

En présence des grands industriels du secteur comme Airbus, Dassault, Safran ou Thalès mais aussi des représentants d'aéroports et de compagnies aériennes, cette "déclaration de Toulouse" signée ce 4 février appelle tous les partenaires du monde entier à travailler ensemble en vue de prochaine assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) qui se penchera sur ce sujet fin septembre.

Cet appel est symbolique, il n'a rien de contraignant.

La plupart des pays non-signataires

En dehors de l'UE, seuls 15 pays ont signé ce texte dont les ♫tats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Maroc, et la Géorgie. La plupart de ce entités avaient déjà soutenu le principe de la neutralité carbone en 2050. Mais certains gros émetteurs comme la Russie et la Chine ont fixé l'échéance à 2060. D'autres géants comme l'Inde, les pays du Moyen-Orient ou le Brésil restent à convaincre du bien-fondé de cette démarche

Les signataires soutiennent notamment l'utilisation de carburants d'aviation durables, la tarification du carbone, et les incitations financières à cette transition. Mais il n'est pas mentionné dans cette déclaration d'objectif de limitation de trafic aérien ce que demandent les ONG comme Greenpeace qui dénoncent aussi "des technologies immatures".

Le secteur aérien représente actuellement près de 3% des émissions mondiales de CO2. Environ 4,5 milliards de personnes ont voyagé par les airs en 2019, avant la crise sanitaire qui a fait retomber ce niveau à 2,3 milliards en 2021.

Dans un communiqué commun, Airbus, Air France-KLM, ATR, Dassault Aviation, Groupe ADP, Safran et Thalès disent soutenir la Déclaration de Toulouse. Ils promettent qu'ils continueront à " investir dans la maturation, le développement et la mise en œuvre des technologies de décarbonation". Il s'agit principalement des moteurs nouvelle génération (hybride ou électrique) et des carburants aéronautiques durables (SAF).