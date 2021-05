Décès de Bernard Ziegler, "l'un des ingénieurs pionniers d'Airbus"

Bernard Ziegler s'est éteint à l'âge de 88 ans. Leader et visionnaire il était "l'un des ingénieurs pionniers d'Airbus". Dans un communiqué le constructeur européen indique que "Bernard Ziegler a joué un rôle majeur dans l’introduction des premières commandes de vol électriques". Airbus souligne que "son héritage continue de vivre à travers leur intégration dans tous les avions de ligne modernes du monde entier."

L'hommage d'Airbus

Bernard Ziegler a rejoint Airbus en tant que chef pilote d’essai en 1972 où il effectue le premier vol de l’A300, qui a servi de banc d’essai aux commandes de vol électriques. Il a également pris les commandes de l’A310, de l’A320 et de l’A340-200.

En juin 1993, Bernard Ziegler contribue au plus long vol jamais réalisé par un avion de ligne. Il participe au tour du monde effectué en un peu plus de 48 heures par un A340-200 baptisé "World Ranger" depuis Paris, avec une seule escale à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Jusqu'à son départ à la retraite en décembre 1997, Bernard Ziegler était directeur technique d'Airbus.

Dans un tweet, Guillaume Faury l'actuel patron du géant de l'aéronautique déclare que : "Airbus doit beaucoup à Bernard Ziegler. Il a été l'une des principales sources d'inspiration de notre avion Fly-By-Wire, de l'A320 à l'A380. Il était également un véritable pionnier et un grand leader visionnaire. Aujourd'hui, nous reconnaissons son héritage."

L'hommage d'un de ses pairs

Bernard Ziegler, ancien ingénieur et pilote d'essai chez Airbus a fait le premier vol de l'A300 mais aussi le premier vol de l'A320 et de l'A310. L'un de ses pairs Claude Lelaie, premier pilote de l'A380 parle de l'important héritage que Ziegler laisse derrière lui : "il a vu avant tout le monde l'intérêt de l'automatisation et des commandes de vol électrique devenus des standards des avions modernes". Et de préciser que "souvent il a défendu (ses idées) contre vents et marées (...) avec ce qu'il a fait il a sauvé pas mal de vies humaines, ça a permis d'éviter un certain nombre d'accidents".

L'hommage de l'Aéro-club de France