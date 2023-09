Décollage retardé pour le renouveau de l'aéroport de Nantes

Aéroport de Nantes, nouvel acte. Ce jeudi 29 septembre, on apprend que l'État annule l'appel d'offres souhaité pour moderniser l'actuel aéroport de Nantes, après l'abandon, début 2018, du projet de transfert sur la commune de Notre-Dame-des-Landes, à une trentaine de kilomètres plus au nord.

Suite à cette décision prise par le Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, le Gouvernement avait promis 500 millions pour modernisation la plateforme aéroportuaire et allonger la piste d'atterrissage. Des mesures pour limiter autant que possible les nuisances sonores pour les riverains sont aussi annoncées.

En juin de la même année, le contrat de concession, qui lie depuis 2010 l'État au groupe Vinci pour l'exploitation de l'aéroport, est résilié : les termes du contrat étant modifiés par l'abandon de Notre-Dame-des-Landes.

L'impatience de plusieurs élus locaux

Un nouvel appel d'offres est donc lancé pour le réaménagement de Nantes-Atlantique, qui, en 2019, connait une année record avec une fréquentation en hausse de près de 18% . Cette année-là, avant le Covid, la fréquentation est de 7.2 millions de passagers. En 2022, l'aéroport a compté 5.8 millions de passagers en 2022.

Un seul candidat - un consortium emmené par l'actuel gestionnaire Vinci et la Caisse des dépôts - est connu. Alors que l'officialisation du nom est annoncée pour l'été 2022, rien ne se passe. La DGAC avance une désignation pour "courant 2023."

En mai 2023, la présidente du Conseil régional, Christelle Morancais, elle, s'agace : "rien n'a été entrepris" en quatre ans pour la rénovation et la modernisation de la plateforme aéroportuaire, écrit-elle dans un communiqué. Elle estime alors que, par ailleurs,"l'état des infrastructures est absolument indigne d'une région comme la nôtre". Début juin, Christelle Morancais dit avoir obtenu de la Première ministre que cette dernière s'engage à fournir rapidement un calendrier de travaux.

À la fin du mois de juin de cette année, des élus locaux de tous bords politiques signent une lettre ouverte adressée au président de la République, lui demandant de "tenir ses promesses." Parmi les signataires, la maire de Nantes, la socialiste Johanna Rolland. "L'État n'est pas au rendez-vous", est-il écrit ou encore "la parole donnée, - votre parole- n'est pas respectée (...) Nos habitants ne sauraient être plus longtemps les victimes collatérales de décisions sans cesse ajournées."

Retour à la case départ

Ce 28 septembre, retour donc au point de départ. Selon le média Api, spécialisé dans les questions économiques, s'appuyant sur deux sources politiques proches du dossier, cette décision du Gouvernement de reporter l'appel d'offres s'explique par l’inflation, qui a fait grimper le coût initial du projet, et le souhait aussi de l'État d'abandonner le projet d’allongement de la piste de l'aéroport.

Selon nos confrères de Presse Océan, Clément Beaune, ministre des Transports, est attendu ce lundi 2 octobre à Nantes.

"Soulagement" pour la députée EELV Julie Laernoes

Pas de réaction, à 22h, de la présidente du Conseil régional ou de la maire de Nantes. Dans un communiqué, la députée écologiste de Nantes, Julie Laernoes, qualifie "l'abandon de l’extension de la piste de l’aéroport Nantes-Atlantique" comme d'"un soulagement" et évoque "un projet inutile, désastreux pour les populations vivant à proximité de l’aéroport ainsi que pour la biodiversité".

Et de poursuivre : " nous exigeons qu’en attendant le lancement d’un nouvel appel d'offres, l’État prenne ses responsabilités et réécrive l’arrêté instaurant un couvre-feu à Nantes-Atlantique." Le non-respect du couvre-feu nocturne, en place depuis avril 2022, est régulièrement dénoncé par des maires de com communes survolées et d'associations de riverains. La compagnie Volotea, souvent visée, estimait, pour sa part, il y a deux jours avoir fait des effort s.

"Lamentable" pour la sénatrice LR Laurence Garnier

Sur X, anciennement Twitter, la sénatrice LR de Nantes, Laurence Garnier réagit ainsi : "en 2019, le Gouvernement a annoncé un projet mal ficelé pour calmer les esprits et gagner du temps. Aujourd’hui, il en fait perdre à tout le grand ouest. C’est lamentable !!"

"On injure le futur" pour le Medef

De son côté, le Medef Pays de la Loire dit "condamner" cette décision de report : "sans travaux de modernisation, l'aéroport de Nantes ne survivra pas. L'aéroport a besoin d'investissements pour adapter sa capacité à l'activité du trafic (...). Sans ces travaux, on injure le futur et on prend le risque du déclassement de l'ensemble de notre territoire." L'organisation patronale avance aussi le retard que prendra l'aéroport pour ses projets de transition écologique.