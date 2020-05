Déconfinement : des trains supplémentaires sur le RER B et D au petit matin

"Les transports en commun ont été, en ce premier jour de déconfinement, utilisés de manière raisonnée", satisfaction ce lundi soir pour Île-de-France mobilités. Dans un communiqué, l'État, la région Île-de-France, Île-de-France mobilités, Transilien SNCF, la RATP et Optile "appellent les Franciliens qui le peuvent à continuer de privilégier le télétravail et à éviter d’utiliser les transports en commun pendant les heures de pointe lorsqu’aucun motif professionnel ou impérieux ne l’exige". Pour le premier jour du déconfinement, le réseau de transport francilien a connu un taux de fréquentation de 15 % par rapport à une journée normale.

Plus de trains pour les premiers départs

Pour corriger les quelques couacs rencontrés sur les lignes RER et notamment sur les trains du nord de la région très tôt le matin, "Île-de-France Mobilités a demandé à Transilien de s'adapter et, dès mardi matin, deux trains supplémentaires circuleront sur le nord de la ligne B, ainsi qu'un train supplémentaire sur le nord de la ligne D", précise la SNCF. "Il semble, ce lundi, qu’une partie des voyageurs de ces lignes aient bien intégré nos messages sur la nécessité d’éviter les heures de pointe et se soient levés plus tôt que d’habitude, d’où une fréquentation plus forte qu’attendue sur ces premiers trains".