Déconfinement : 90 % de voyageurs masqués dans les bus et tramways du Mans

Le retour à une vie presque normale s'est également déroulé ce lundi dans les transports en commun de l'agglomération du Mans. Alors qu'il tournait au ralenti (environ 30 %) pendant le confinement, le réseau Setram a repris le 11 mai une circulation à 75 % de ses capacités (l'équivalent des horaires vacances). Du côté des voyageurs, ce n'était pas encore la foule des grands jours, mais la fréquentation devrait s'intensifier au cours de la semaine. Avec peut-être quelques ajustements à prévoir.

Le port du masque bien respecté

Il est désormais obligatoire. Et les voyageurs semblent l'avoir compris. Au regard des opérations de contrôle et d'observation menées par les instances de la Setram, les vérificateurs et les médiateurs, "plus de 90 % des voyageurs ont respecté la consigne de porter le masque", assure le directeur de l'entreprise, Jean-Paul Pringuet. Quelques intervention ont eu lieu pour demander à des gens de mettre leur masque, quand ils l'avaient dans la poche ou dans le sac, ou de quitter le véhicule. Quelques masques ont également été distribués à des personnes fragiles parfois "un peu perdues". Dans les jours qui viennent, les médiateurs et policiers municipaux de la ville du Mans viendront en renfort pour faire respecter la consigne.

Une distanciation sociale parfois difficile

Pour le moment, il y a encore assez peu de monde. Les voyageurs ont donc largement assez de place pour se tenir à distance. Sauf sur un secteur, d'ores et déjà identifié comme problématique : le tramway T1 entre Pontlieue et le Carrefour centre sud, parfois"un peu chargé" reconnaît la direction. Dans des rames pouvant contenir 250 à 300 voyageurs, "on a parfois 80 ou 90 personnes qui peuvent passer 45 minutes de trajet confinés, à toucher des barres de maintien, des mains courantes... On savait que ça allait être compliqué, mais on n'a pas mis en place toutes les mesures nécessaires", regrette Bruno Pelletier, délégué syndical Force Ouvrière. Les syndicats demandaient notamment que les véhicules passent au dépôt dans la journée pour être désinfectés. Ce ne sera pas le cas. Pas question d'enlever des sièges non plus pour faire de la place, "c'est interdit, souligne le directeur Jean-Paul Pringuet, mais on va observer ce qui se passe dans les jours à venir et on verra s'il est par exemple utile de mettre des marquages au sol. On est prêt à le faire et à passer commande si besoin."

à lire aussi Le Mans : les syndicats de la Setram veulent être consultés pour organiser la reprise du trafic le 11 mai

Droit de retrait

Cette reprise du trafic se déroule sur fonds de tension entre la direction et les syndicats. Lesquels avaient donné la possibilité aux chauffeurs, contrôleurs et médiateurs de faire valoir leur droit de retrait, ce lundi, s'il jugeaient les conditions de sécurité insuffisantes. De source syndicale, entre dix et vingt l'ont fait. "90 % des chauffeurs ont pris leur poste, confirme la direction, et avec les personnels que nous avions en réserve, nous avons pu assurer le service prévu." Suite à un droit d'alerte déposé la semaine dernière en CSSCT, une procédure d'enquête est en cours. Les représentants de la direction et du personnel étaient sur le terrain ce lundi pour observer la situation. Ce travail doit se poursuivre. Les syndicats demandent toujours le maintien du système mis en place pendant le confinement (et abandonné depuis ce lundi) : un chauffeur unique par jour et par véhicule.