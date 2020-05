Déconfinement à Bordeaux : un plan d'urgence pour le vélo

Cette période particulière constitue d'après la métropole de Bordeaux "une opportunité inédite pour accélérer la montée en puissance de l’usage du vélo et des modes actifs en général." Pour cette raison, il a été décidé de mettre en avant les mobilités douces et particulièrement le vélo. L'idée est que les Bordelais favorisent les transports individuels non polluants.

Une réflexion en urgence a été menée avec les communes, les associations et les usagers ces derniers jours pour définir une liste d’aménagements provisoires pour le vélo. L’objectif est "d’attirer de nouveaux pratiquants et notamment d’éventuels anciens utilisateurs des transports en commun".

Sept couloirs de bus et/ou vélos sont créés sur les boulevards, sur l’avenue de la République et le cours de Verdun à Bordeaux, sur les quais et les cours sous forme de pistes cyclables temporaires. Pour le moment les travaux d'aménagements sont encore en cours.

Différents types d'aménagements

Outre les files entières réservées aux cyclistes avec éventuellement un partage avec les bus sur des axes aujourd’hui à deux files de même sens, certaines files sont redimensionnées, d'autres élargies ou mises à sens unique. Les autoroutes à vélos sont parfois prolongées, comme cours du maréchal Juin. L’ensemble de ces opérations sera in fine matérialisé en peinture jaune pour "renforcer la visibilité du plan d’urgence et indiquer le caractère réversible des dispositions prises".

La métropole souhaite également améliorer le stationnement. Plus de 1.000 nouvelles places pourraient être créées d’ici septembre 2020. La ville créé en attendent des aires de stationnent temporaires.

La cartographie des futurs aménagements vélos provisoires sur Bordeaux. - Bordeaux Métropole

La métropole compte déjà 1.400 km d’aménagements cyclables : 336 km de pistes cyclables et voies vertes sur Bordeaux Métropole dont 39 km dans la ville de Bordeaux ; 374 km de bandes cyclables et couloirs bus dont 100 km dans la ville de Bordeaux.