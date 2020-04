Déconfinement : à partir du 11 mai, 70% des bus de la Sibra circuleront à Annecy.

Ce jeudi, le maire d’Annecy a indiqué une montée en puissance des transports urbains à compter du 11 mai. Pour accompagner le déconfinement, 70% des bus de la Sibra rouleront avec pour les conducteurs et les usagers l’obligation du port du masque.

Beaucoup plus de bus pour le déconfinement dans les rues d’Annecy, c’est la promesse de Jean-Luc Rigaut. "À compter du 11 mai, la Sibra montera son offre à 70%", assure le maire de la préfecture haut-savoyarde. Les usagers devront obligatoirement porter un masque. Autre changement, l’obligation de monter par l’avant, de se laver les mains avec un gel hydroalcoolique et de respecter la distanciation d’au moins un mètre.

Fin de la gratuité

Fin du confinement signifie également la fin de la gratuité pour les transports en commun d’Annecy. Les passagers devront avoir sur eux leur billet, leur carte d’abonnement ou faire l’appoint pour payer leur ticket. "L’échange de monnaie avec le conducteur ne sera pas possible afin d’assurer les gestes barrières", indique Jean-Luc Rigaut.

Plus de vélo

Sur la question de l’utilisation du vélo, Jean-Luc Rigaut rencontrera mercredi prochain les associations d’utilisateurs du deux roues sur Annecy et les loueurs pour réfléchir à "comment augmenter l’utilisation du vélo". La ville s’engage à accélérer la création de nouvelles pistes cyclables, temporaires ou définitives. "Nous allons également créer six cents nouvelles places de stationnement pour les vélo et Vélonecy (le service de location de vélos urbains du Grand Annecy) va acheter deux cents vélos électriques supplémentaires."