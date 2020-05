Déconfinement à Pau : un 11 mai en douceur pour les bus Idélis

Ce lundi 11 mai, Idélis a augmenté son trafic. Il était de 20% pendant le confinement. Il est passé à 60% ce lundi. Avec port du masque obligatoire, un siège sur deux condamné, et l’entrée uniquement par la porte du milieu.

Ce 11 mai, il n’y avait pas grand monde dans les bus. Entre 5 et 10 passagers par bus et par ligne, même sur la F (celle du Fébus) entre l’hôpital et la Gare, la ligne la plus fréquentée.

Il faut dire que les collèges n'ouvrent que la semaine prochaine et que les lycées eux ne rouvriront pas. Avec les personnes âgées, invitées à limiter leurs déplacements, les élèves sont le gros de la clientèle d'Idélis. A noter que les Fébus ne circulent pas, remplacés par des bus normaux, parce que l’unité de production de l’hydrogène est encore à l’arrêt.