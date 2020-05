Déconfinement : à quoi s'attendre le 11 mai dans les transports en commun de Rouen ?

À chaque jour son plan de reprise dans les transports en commun. Moins d'une semaine après la date fatidique du 11 mai, censée marquer le début du déconfinement, plusieurs communautés d'agglomération de Normandie ont mis sur pied une organisation spéciale pour réorganiser leurs dessertes. À Évreux (Eure), le réseau Transurbain a donné ses précisions en début de semaine, au même titre que le réseau LiA au Havre (Seine-Maritime). Ce mercredi 6 mai, au tour du réseau Astuce de Rouen (Seine-Maritime) de publier ses mesures de reprise.

75% de l'offre habituelle

Ce réseau comprend une centaine de lignes (bus, Teor, métro, etc) desservant Rouen et plusieurs des 71 communes de la métropole. À partir du 11 mai, il prévoit d'assurer les trois quarts des voyages habituels : "Le réseau Astuce met en place (...) les horaires de période bleue (vacances scolaires hiver) soit 75 % de l’offre habituelle, du lundi au vendredi", est-il précisé un communiqué.

À titre de comparaison, pendant les quasi-deux mois de confinement, l'offre d'autres réseaux comme Transurbain à Évreux ou LiA au Havre était tombée en dessous des 30%. La raison est évidente : confinement et crainte du coronavirus Covid-19 obligent, le nombre de voyageurs sur les lignes a drastiquement chuté.

À noter que le service de bus de nuit Noctambus ne reprend pas du service au 11 mai, et reste suspendu. Les lignes de bus principalement scolaires sont également touchées, mais l'offre et la fréquence des dessertes varieront selon les décisions du gouvernement et des établissements. En l'état, celles qui resteront suspendues après le 18 mai sont les suivantes : 300, 301, 302, 310, 311, 314, 315, 330, 331, 362 et 364.

Mesures sanitaires

Ce plan de reprise s'accompagne évidemment de mesures sanitaires strictes, destinées à garantir la sécurité des voyageurs. Le port du masque reste une obligation dans tout utilisateur d'un transport en commun, comme confirmé par le premier ministre Édouard Philippe fin avril.

Par ailleurs, la vente de tickets à bord d'un véhicule est interdite pour éviter "la manipulation de tickets et de monnaie" et pour limiter "les échanges entre voyageurs et conducteurs".

La montée doit se faire par la porte arrière du véhicule, à nouveau pour protéger le chauffeur. "La réouverture de la porte avant ne se fera pas avant début juin", précise Astuce.

Enfin, une nouvelle signalétique va exiger des usagers qu'ils ne s'asseyent jamais côte à côte : un siège sur deux sera condamné pour éviter la promiscuité.

Nettoyage des services

Enfin, le réseau Astuce assure avoir mis en place un fonctionnement de nettoyage quotidien de ses services :

les véhicules , lavés 7 jours sur 7 dès le début du service. "Une attention particulière est apportée aux zones de contact comme les barres de maintien, les boutons des portes, les valideurs et les boutons de demande d’arrêts", ajoute le communiqué.

, lavés 7 jours sur 7 dès le début du service. "Une attention particulière est apportée aux zones de contact comme les barres de maintien, les boutons des portes, les valideurs et les boutons de demande d’arrêts", ajoute le communiqué. les stations et arrêts de bus , "notamment sur les boutons d’ascenseurs, les rambardes d’escaliers et les mains courantes des escalators".

et , "notamment sur les boutons d’ascenseurs, les rambardes d’escaliers et les mains courantes des escalators". les distributeurs de titres, également sujets au passage de nombreux voyageurs. Une personne du réseau sera chargée de les nettoyer plusieurs fois par jour.

Pour en savoir plus sur les prévisions de trafic dans la métropole de Rouen, les informations vous attendent sur le site Internet d'Astuce, ou au 02 35 52 52 52 dès 7h30.