Déconfinement : à Strasbourg, les réparateurs débordés par la ruée vers les vélos

Depuis le début du déconfinement, le nombre de cyclistes s'envole à Strasbourg. Le trafic a augmenté de plus de 20% depuis le 11 mai, par rapport à la même période en 2019. Résultat, les réparateurs sont débordés.

Une augmentation de trafic de 20 à 30%. Le nombre de cyclistes explose à Strasbourg depuis la fin du confinement, le 11 mai. Déjà nombreux à être adeptes du vélo, les Strasbourgeois privilégient de plus en plus ce mode de transport. Il permet d'éviter de prendre le tram ou le bus et donc de se protéger contre le Covid-19.

Une aide de l'Etat de 50 euros

Résultat : les ventes dans les magasins explosent et les réparateurs sont débordés. C'est ce que constate Fariar Fazelli, co-gérant d'un magasin de cycles à Strasbourg : "On a une queue de plusieurs mètres" devant la boutique, explique-t-il. Une ruée vers les réparateurs facilitée par l'aide de 50 euros mise en place par l'Etat pour remettre sur pied sa vieille bicyclette.

Face à cette augmentation du nombre de cyclistes dans l'Eurométropole, plusieurs maires prévoient de nouveaux aménagements urbains pour faciliter les déplacements à vélo. C'est le cas à Strasbourg mais aussi à Schiltigheim ou encore Oberhausbergen. Aujourd'hui, près de 20% des déplacements dans l'hypercentre de Strasbourg se font à vélo, 11% dans l'Eurométropole. Des chiffres qui pourraient encore progresser cet été.