Déconfinement : Aix-en-Provence lance son plan vélo

La ville d'Aix-en-Provence est la première ville de la région PACA à mettre en place un plan vélo pour le déconfinement. Dès ce jeudi matin, les voies de bus peuvent être empruntées par les deux roues, sauf l'itinéraire du BHNS. Entre le 15 et le 20 mai, des grands axes à deux fois deux voies seront aménagés pour les vélos. Il s'agit notamment des avenues Max Juvénal, Malacrida et Henri Mauriat, du cours des minimes et de la route de Galice.

Sur ces axes, les voitures ne rouleront plus que sur une seule voie, laissant l'autre aux vélos. S'il est concluant, ce dispositif pourrait être pérennisé. Comme d'autres grandes métropoles (Paris, Lille, Montpellier), la ville d'Aix-en-Provence veut donner une alternative aux transports en commun et à la voiture.

La métropole prépare son plan vélo

La métropole d'Aix-Marseille-Provence étudie de son côté des aménagements provisoires sur les grands axes de déplacement, notamment des voies de circulation réservées aux vélos et la suppression du stationnement lorsque les trottoirs sont trop étroits.

L'été dernier, Martine Vassal avait déjà lancé un plan vélo qui va donc être accéléré. "Le déconfinement ne doit pas être une incitation à renforcer l'usage de la voiture, affirme la présidente de la métropole. Dès le 11 mai, je souhaite que nous proposions aux habitants d'utiliser plus largement leur vélo pour leurs déplacements quotidiens".

En concertation avec les associations

La métropole affirme travailler en concertation avec les associations qui ont déjà fait des propositions d'axes à transformer au profit des deux roues. "Plus on attend maintenant, plus ce sera compliqué à mettre en place, affirme Stéphane Coppey du collectif Vélos en Ville à Marseille. Pourtant, c'est techniquement simple. C'est de la peinture au sol et des panneaux à mettre. Rien de bien méchant".

D'autres villes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pourraient également faire de la place aux vélos. Avignon y travaille. Depuis la mise en service de sa nouvelle ligne de tramway, Nice a déjà supprimé des voies de bus, laissées aux deux roues.