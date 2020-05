Déconfinement au Pays basque : les masques seront obligatoires dans les bus

Depuis le 18 mars, en terme de transport public, l'offre de service a été considérablement réduite sur le BAB et dans tout le Pays basque. Seuls les services permettant les déplacements strictement nécessaires sont assurés. A partir du 11 mai, l'offre sera progressivement rétablie : plus de 80% du trafic sera assuré sur les lignes de bus et de trambus du territoire. L'objectif n'est pas de revenir dans l'immédiat à 100%, pour éviter les concentrations. La Communauté d'Agglomération Pays Basque et le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour ont détaillé ce mardi le plan de déconfinement progressif qui va entrer en vigueur :

Des mesures de protection pour les chauffeurs et usagers

Distanciation sociale : 1 siège sur 2 condamné dans tous les bus , marquage au sol dans les bus urbains

, marquage au sol dans les bus urbains Masque obligatoire à l'intérieur des bus ainsi qu'aux arrêts; des contrôles seront effectués par les forces de police

des contrôles seront effectués par les forces de police Mesures de nettoyage spécifiques et renforcées des bus

Pas de climatisation

Tous les conducteurs seront équipés de masques, gants, et protégés par des parois en plexiglass.

et protégés par des parois en plexiglass. Des agents seront déployés sur le réseau et notamment les stations-clés pour effectuer sensibilisation et médiation.

Des visuels seront affichés dans tous les véhicules, pour informer les usagers :

Logos du syndicat des mobilités Pays basque Adour -

Dans les transport scolaires, les élèves devront également porter un masque, sauf les enfants de moins de 10 ans. Si un enfant se présente les premiers jours sans masque, le transporteur aura à sa disposition un petit stock de masques jetables et pourra exceptionnellement lui en fournir un.

Retour progressif en deux phases

Cette nouvelle organisation des transports en commun comprendra deux phases. D'abord du 11 au 17 mai :

Fonctionneront : les transports des primaires dans les communes ayant une école ouverte, 80% de l'offre des réseau Chronoplus et Hegobus (avec une amplitude horaire réduite le soir), le réseau des Car express (95% de l'offre rétablie), les Proxi'Bus de Mauléon, Saint-Palais et Cambo-les-bains (100% de l'offre rétablie), le service Roulez en Amikuze, l a Navette de l'hôpital de Bayonne, la navette fluviale Txalupa et enfin les Velibleu et la location de vélos à assistance électrique.

Ne fonctionneront pas : le transport des élèves en secondaire, les navettes de centre-ville, le passeur fluvial de Saint-Esprit à Bayonne.

Puis, à partir du 18 mai, l'offre du réseau Chronoplus sera rétablie à hauteur de 98%, et le transport scolaire sera à nouveau assuré pour les élèves de 6ème et 5ème, s'adaptant ainsi à la réouverture progressive dans les écoles. Il n'y aura en revanche pas de services pour les élèves de 4ème, 3ème et les lycéens. Les navettes de centre-ville et le passeur fluvial de Saint-Esprit à Bayonne ne seront toujours pas en service.

Des pistes cyclables provisoires

Le Syndicat des mobilités prévoit enfin la mise en place de pistes cyclables provisoires, comme alternatif au transport en commun. "On est en train d'y travailler avec les services et mairies concernées", explique Claude Olive, le président du Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour. "On parle du boulevard du BAB, d'Aritxague, des hauts de Bayonne ... On est train de finaliser tout cela, mais il faut aussi regarder comment ça peut fonctionner, voir quels couloirs on neutralise, faire des comptages de véhicules... je pense qu'on pourra faire des propositions aux usagers d'ici le début du déconfinement."