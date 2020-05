Déconfinement : bientôt un accord pour éviter l'afflux dans les transports en commun franciliens

La préfecture d’Île-de-France précise ce mardi les "modalités de recours aux transports collectifs pour accompagner la reprise d'activité". Pour répondre à l'inquiétude des usagers, une signature doit officialiser des mesures comme le recours au télétravail et l'adaptation de l'offre de transports.

Dans un communiqué de presse, la préfecture d’Île-de-France annonce qu'une série de mesure a été décidée entre l'Etats, les organisations patronales et syndicales, et les acteurs du transport dans la région pour "accompagner la reprise d'activité". Une signature doit prochainement officialiser ces mesures, notamment la poursuite du télétravail, l'adaptation de l'offre de transports selon les flux.

Pour de nombreux franciliens, la reprise du travail à partir du 11 mai est forcément synonyme de retour dans le RER, le métro ou encore le bus. Habitués à voyager dans des rames bondées, nombreux sont les usagers qui s'inquiètent à l'idée de retrouver les transports en commun. Pour tenter de limiter l'afflux, syndicats, collectivités et organisations patronales se sont mis d'accord sur trois mesures.

Poursuite du télétravail et aménagement des horaires

Dans la mesure du possible, les organisations patronales doivent s'engager à "favoriser la poursuite du télétravail". Le communiqué de la préfecture précise que "les horaires de prise et de fin de service seront étalées" lorsque le travail à la maison n'est pas envisageable. Ainsi, "la présence sur site pour les activités télétravaillables est à proscrire dans la mesure du possible la première semaine : le 100% télétravail est à privilégier". Pour les semaines qui suivent, à partir du 18 mai, il est précisé que "ce taux de présence pourrait être augmenté chaque semaine de 10%".

Adapter l'offre et la demande

De leur côté, les acteurs des transports en Ile-de-France s'engagent à "assurer une veille permanente du niveau d'utilisation des réseaux" et à informer "au mieux" les voyageurs. Les différents acteurs espèrent ainsi "limiter les saturations" sur leurs réseaux. Les collectivités, avec l'Etat, doivent poursuivre le développement des modes alternatifs de transports, comme les voies cyclables.

Protections pour tous

Enfin, l'accord qui doit être signé, précise qu'un regard sera porté à "la mise à disposition d'équipements de protection", comme des masques. Pour ce faire, l'Etat doit ouvrir une plateforme digitale dédiée aux TPE et PME, qui leur permettra de se fournir en masques. Des distributions de masques auront aussi lieu dans les premières semaines du déconfinement, en amont des réseaux de transports.