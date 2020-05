Déconfinement : des tickets de transport dématérialisés sur le réseau Bibus à Brest

Plus besoin d'aller en boutique ou aux bornes Bibus pour acheter votre titre de transport à Brest : une application vient d'être développée pour les payer directement depuis votre smartphone, et limiter ainsi les risques sanitaires.

Vous pouvez désormais acheter vos titres de transport via une appli mobile

Acheter son ticket de bus ou de tram directement depuis son smartphone : c'est possible dès ce lundi sur le réseau Bibus à Brest. Une application mobile permet désormais de les payer en quelques clics, sans devoir se rendre en boutique, dans les relais B ou aux bornes en station. Le but est de limiter ainsi les contacts et la circulation du coronavirus.

Une appli mobile pour payer ses tickets

Il suffit de télécharger l'application Tixipass, disponible sur Androïd et iOS, et de créer un compte, puis de choisir Bibus parmi la liste des réseaux proposés. 3 titres de transport sont dès à présent disponibles :

Le ticket 1 voyage : valable 1 heure après validation

Le ticket 10 voyages : correspondant à 10 tickets 1 voyage

Le ticket 1 journée. Les samedis, dimanches et jours fériés, ce titre est valable une journée pour 1 à 4 personnes.

Vous pouvez choisir le titre de transport voulu et la quantité, comme sur une borne, puis le régler par carte bancaire via un formulaire sécurisé. La facture est adressée directement par email.

Validation obligatoire

Une fois le titre de transports acheté, il apparaît dans l’application dans la liste des titres disponibles. Vous devez cliquer sur "valider un titre" à chaque montée dans le bus, le tram ou le téléphérique, y compris lors des correspondances. En cas de contrôle, vous devez présenter votre titre de transport directement sur votre portable.

Une boutique en ligne est également disponible pour recharger les abonnements mensuels, pass 3 ou 7 jours, ainsi que les tickets classiques.