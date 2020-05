Déconfinement : les commerces du Mont Saint Michel rouvrent lundi, un circuit piéton mis en place

C'est l'un des monuments les plus visités de France : le Mont-Saint-Michel et ses quelques 2 millions et demi de touristes chaque année. Une Merveille déserte depuis la mi-mars, et le début du confinement. Mais à partir du 11 mai, dans le cadre du déconfinement, une partie des activités sur le site manchois peut reprendre. Une reprise qui doit se faire "dans le strict respect des mesures sanitaires édictées par le gouvernement et cela amène à repenser les conditions de visite du site", indique l'Etablissement public national, le gestionnaire de la Merveille.

Un circuit piéton avec un sens unique de circulation

Premier conseil : privilégier la marche ! Pour éviter un maximum les croisements, un circuit piéton aller et retour est mis en place. Il est matérialisé par un fléchage adapté dès le parking. Au sein du village, un sens unique de circulation est instauré. "L'’entrée des visiteurs se fera par l’accès unique du Passage du Rocher et la montée s’effectuera par la Grande Rue", explique le gestionnaire. Pour la descente, au niveau de l'esplanade de la Croix de Jérusalem, trois options :

par la tour Nord, puis les remparts, pour déboucher à l'escalier de la mairie

par les venelles du cimetière, pour déboucher à l'escalier de La Poste

par le chemin de ronde, et la descente des Fanils

Certaines venelles trop étroites sont fermées. "Les axes principaux restent ouverts. La rue la plus étroite pour permettre l'accueil du public fait 2 mètres 40 de large. Sur les remparts, ça diminue : on est parfois à 1 mètre 20. Mais là, les gens ne se croiseront pas. Et puis ce sera très fluide, car à 100 km à la ronde, les gens connaissent déjà le Mont-Saint-Michel ! Les gens viendront prendre un bol d'air", sourit Yann Galton, le maire de la commune.

Yann Galton, maire du Mont-Saint-Michel : "La rue la plus étroite pour l'accueil du public fait 2 mètres 40 de large" Copier

L'abbaye reste fermée

La police municipale et la gendarmerie sont mobilisées pour veiller au respect de ce plan de circulation. En dehors des cafés et restaurants, les autres commerces, dont les hôtels et autres hébergements, peuvent rouvrir progressivement leurs portes "en fonction de leurs propres contraintes".

Édifice emblématique du Mont, l'abbaye reste quant à elle fermée. Une réflexion est d'ores et déjà engagée pour assurer le retour des visiteurs dans de bonnes conditions : gestion des flux via la billetterie, ou encore circuits de visite.

Les parkings vont continuer de recevoir les voitures et motos de 9 heures à 19 heures. "Le stationnement sera organisé de façon à respecter la distanciation de rigueur", indique l'Etablissement public national.

Capacité des navettes limitée

La commune reste accessible 24 heures sur 24 via son service de transport, piloté par le syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel. La capacité d'accueil des navettes est limitée à 18 places et le port du masque y est obligatoire pour tous. Entre 9 heures et 19 heures, des navettes seront disponibles toutes les 15 minutes, sans arrêts intermédiaires. Au-delà, c'est un service de transport à la demande qui prend le relais. Des zones d'attente seront mises en place, avec gel hydroalcoolique à disposition. Grâce à un partenariat avec l'entreprise Saint-James, des masques seront proposés aux visiteurs.

La navette hippomobile permettra l'acheminement des familles (jusqu'à cinq personnes par banquette) et des individuels (à raison d'une place sur deux) jusqu'au pied du Mont.

L'accueil du centre d'information touristique (CIT) est délocalisé en raison des conditions sanitaires : un agent ira à la rencontre des visiteurs. Les sanitaire restent ouverts, mais le port du masque y est obligatoire.