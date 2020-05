Déconfinement : comment prendre le bus dans la Manche?

A partir de lundi prochain, de nouvelles organisations seront mises en place dans les différents réseaux de bus du département. Un point commun : le port du masque. Il sera obligatoire pour les passagers, comme pour les conducteurs. Par ailleurs, des sièges ont été condamnés (1 sur 2 au sein du réseau cherbourgeois Zephir), et des marquages au sol matérialisés. Tout cela pour limiter le nombre de passagers dans le but de respecter les distances de sécurité. Ainsi au sein du réseau SLAM de Saint-Lô, on passera d’une capacité de 80 passagers à une 20e seulement. Des bus saint-lois dans lesquels les portes avant resteront condamnées alors qu’elles redeviendront obligatoires pour entrer dans les bus cherbourgeois sachant que les chauffeurs sont protégés par des parois transparentes. A Cherbourg comme à Saint-Lô, l’achat de tickets à bord sera toujours impossible.

Une fréquence de circulation inférieure à la normale

Concernant la fréquence de passage sur les différentes lignes, elle ne retrouvera pas un rythme normal. Sur le réseau Zephir, elle sera calquée sur les horaires d’un samedi classique, ce qui représente 80% de la circulation habituelle. A Saint-Lô, la ligne A, la principale, verra des bus circuler toutes les 30 minutes comme durant les vacances scolaires. Une fréquence ramenée à 1 heure sur les autres lignes en dehors des périodes de pointe.

Enfin sur les lignes départementales aussi les masques seront obligatoires. La circulation y reprendra de manière normale.