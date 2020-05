Des horaires aménagés, des passages plus nombreux, de nouvelles consignes sanitaires. On fait le point sur l'organisation des transports en commun en Drôme et en Ardèche pour le déconfinement ce lundi 11 mai.

Déconfinement : comment s'organisent les transports en commun en Drôme et en Ardèche ?

La vie commence à reprendre son cours normal ce 11 mai avec le début du confinement. Les transports en commun s'adaptent pour accompagner la relance de l'activité. Nouveaux horaires, nouvelles consignes sanitaires, nouvelles fréquences de passages, on fait le point sur la nouvelle organisation en Drôme et en Ardèche.

Masques obligatoires

Le port du masque est obligatoire dès ce lundi dans les transports en commun, aussi bien dans les bus que dans les trains. Les contrevenants risquent une amende de 135 euros. Dans de nombreux bus et cars, des sièges seront condamnés pour que les usagers respectent la distanciation sociale. C'est le cas dans les bus Citea, mais aussi sur le réseau Montéli'Bus ou dans les cars interurbains.

Un TER sur deux entre Valence et Grenoble

La SNCF communique au jour le jour son plan de circulation des trains. Ce lundi, un TER sur deux circulera en Région Auvergne-Rhône-Alpes. En heure de pointe, 70 % des trains circuleront sur la ligne Lyon-Valence mais seulement la moitié entre Grenoble et Valence. Des cars de substitution seront aussi mis en place.

à lire aussi Déconfinement : la moitié des TER de nouveau en circulation lundi 11 mai en Auvergne-Rhône-Alpes

70 % des bus Citea en circulation

70 % des bus de Citea, le service de transports de l'agglomération Valence-Romans, circuleront ce lundi avec des horaires aménagés. Du lundi au samedi, les horaires des lignes seront similaires à ceux du samedi, sauf pour la ligne InterCitéa qui fonctionnera en horaires particuliers. Les lignes 15, 17 et 18 circulent avec les horaires habituels.

Dix lignes en fonctionnement pour Montélibus

Jusqu'au 17 mai, seules les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31 et 34 continuent de fonctionner. Les bus circuleront en horaire orange "été" pour les lignes 1, 2 et 3. Pour les autres lignes, c'est l'horaire vert "petites vacances" qui s'applique.

Dans les bus, la montée par l'avant est toujours interdite. Il n'est pas possible d'acheter de titres de transport au chauffeur, la zone à l'avant du bus étant interdite. Montélibus demande d'éviter de voyager aux heures de pointes.

Le réseau T'Cap étend ses horaires le 12 mai

Les bus de l'agglomération de Privas circulent plus souvent à partir du mardi 12 mai, notamment sur les lignes A, B, C et D. Retrouvez les horaires ci-dessous.

Les horaires valables à partir du 12 mai - Capture d'écran

Les horaires valables à partir du 12 mai - Capture d'écran

Fonctionnement quasi-normal pour le réseau Babus à Annonay

Le réseau de bus d'Annonay Rhône Agglo redémarre presque normalement ce lundi. Toutes les lignes régulières (1, 2, 3, 4, 8 et la navette centre-ville) fonctionnent en horaire période scolaire sauf les lignes 2SCO, 5, 6 et 7.

À Aubenas, de nouveaux horaires le 17 mai

Jusqu'au 17 mai, les lignes 1, 2, 3 et 7 fonctionnent de 7h à 9h, de 12h à 14h et de 16h30 à 18h30 selon les fiches horaires disponibles sur le site de Tout'enbus. Les lignes 8, 9, 10 et 11 ne circulent toujours pas. C'est la même sauf pour les lignes scolaires, sauf la S5. La ligne sera active à partir du 14 mai pour desservir l'école primaire de Vals-les-Bains. Touten'Bus a besoin d'un délai supplémentaire pour établir un plan de transport clair.

Fonctionnement normal pour les cars interurbains de la Région

Aussi bien en Drôme qu'en Ardèche, les cars interurbains, gérés par la Région, circulent normalement ce lundi 11 mai. Les transports scolaires reprendront le 12 mai.