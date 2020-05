Déconfinement : comment se préparent les passagers du tram reliant Annemasse et Genève

Dans le tram entre Annemasse (Haute-Savoie) et Genève (Suisse), le port du masque sera obligatoire sur la partie française et "fortement recommandé" sur la portion suisse.

Le tram entre Annemasse et Genève vit ses dernières heures au ralenti. "Depuis la mise en place du confinement le 17 mars dernier, c’est calme et il y a de la place", sourit Christophe. "Mais lundi, tout va changer", poursuit cet habitué de la ligne 17. Avec le déconfinement, les passagers vont reprendre leurs habitudes. "Si c’est comme avant, avec des rames bondées, cela sera très compliqué", reconnait une annemassienne travaillant chez un fleuriste dans le centre de Genève.

Cadencement

Ce jeudi soir, le gestionnaire de la ligne a annoncé un renforcement du cadencement. "Nous allons passer à un tram toutes les 10 minutes contre un tous les quarts d’heure actuellement", indiquent les Transports publics genevois (TPG). Plus de tram pour limiter le nombre de voyageurs dans les rames. Le port du masque sera obligatoire côté français et fortement recommandé côté Suisse. En revanche, les TPG n’ont (pour l’instant) pas prévu de supprimer des sièges.

Tram de la ligne 17 entre Annemasse (Haute-Savoie) et Genève (Suisse), la distanciation sociale à l'épreuve des transports en commun. © Radio France - Richard Vivion

"Ne rien toucher"

Pour les passagers, le plus difficile sera de faire respecter la distanciation sociale. "Impossible", affirme un jeune homme qui a décidé d'abandonner le tram pour remonter sur sa moto. "Moi je n'ai pas le choix, lâche une frontalière. Je suis obligée de prendre le tram pour aller travailler sur Genève." Dans son sac, elle transporte son kit spécial trajet domicile-travail. "Un masque, des gants et du gel hydroalcoolique... et surtout j'essaierai de ne rien toucher."