Déconfinement : comment va fonctionner le stationnement à Nîmes ?

Où garer votre voiture si vous la prenez pour vous rendre dans le centre de Nîmes ces prochains jours ? Pour l'instant, gardez votre monnaie dans la poche, la Ville "_prolonge la suspension de toute verbalisation des véhicules sur le domaine public mise en place depuis le 15 mar_s." Cette mesure avait été prise au début du confinement, et les règles ne changent donc pas pour les prochaines semaines. De nouvelles mesures seront prises à compter du 2 juin.



« Le stationnement est un véritable levier pour accompagner la reprise de l’activité économique. J’ai bien conscience des difficultés rencontrées par les commerçants, c’est pourquoi j’ai souhaité que soit très rapidement pris des mesures de stationnement qui seront proposées au Conseil municipal samedi 30 mai » Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes.



Nouvelles mesures de stationnement à partir du 2 juin, et jusqu'au 30 septembre

A partir du 2 juin, les règles vont changer. Mais la Ville maintient encore "2 mesures fortes" pour soutenir en priorité les commerçants :



- 2 h gratuites une fois par jour et par plaque d’immatriculation sur voirie, du lundi au vendredi, à consommer à n’importe quel moment de la journée.

Cette mesure, attendue par les commerçants, vient en remplacement de la demi-heure gratuite et de la plage de gratuité fixe entre 12h et 14h.

Elle sera testée du 2 juin au 30 septembre pour en mesurer l’efficacité.



- De plus le stationnement devient gratuit le samedi matin rendant ainsi le stationnement gratuit du vendredi 19h au lundi 9h. Le stationnement reste gratuit les samedis après-midi, dimanches et jours fériés.



Montant de l’opération : 1.000.000€