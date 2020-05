Déconfinement : comment vont circuler les trains à partir de lundi en Moselle ?

En ce lundi 11 mai, premier jour de déconfinement, à la suite de l'épidémie de coronavirus, 60% des trains circulent dans la région Grand Est. Les horaires sont disponibles sur son site internet. Chaque jour, les horaires seront mis à jour à 17 heures pour le lendemain, "ils seront alors totalement stabilisés" assure la SNCF. Par ailleurs, dès lundi, le port du masque devient obligatoire en gare et à bord des trains. "Respectez les gestes barrière, les distances, utilisez l’espace disponible", demande la SNCF aux usagers.

Metz-Luxembourg : des trains réservés aux abonnés en heures de pointe

Les capacités des trains les plus empruntés seront augmentées pour permettre aux voyageurs de n'occuper qu'un siège sur deux. Bonne nouvelle pour les usagers de la ligne Metz-Luxembourg qui n'auront plus besoin de changer à Thionville, la SNCF ayant suffisamment de rames ERTMS, équipés du système de sécurité nécessaire sur le sol du Grand-Duché. Elle estime qu'il y aura 80 personnes en moyenne par TER. En revanche, aux heures de pointe, avant 8 heures et après 16 heures, 14 trains "sensibles" seront réservés aux abonnés et aux personnels soignants. Du marquage au sol en gare, ainsi que sur les quais et dans les rames a été mis en place. En temps normal, 12.000 personnes voyagent sur la ligne Metz-Luxembourg.

200.000 masques distribués dans les gares du Grand Est

Pour rassurer et respecter les consignes sanitaires, 200.000 masques chirurgicaux, achetés par la région, seront distribués en gare, à bord des trains, aux guichets la première semaine. 130.000 masques "grand public" seront distribués la semaine du 18 mai, fabriqués par Valrupt, à Rupt-sur-Moselle, dans les Vosges. La région et la SNCF annoncent aussi des gestes commerciaux avec des renouvellements des cartes Primo et Presto "à prix cassés" en fin d'année. Pour les abonnés, ils pourront circuler gratuitement au mois de mai notamment.