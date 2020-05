Déconfinement dans les transports publics de la Loire : derniers arbitrages à Roanne et Saint-Étienne

Des décisions sont attendues ce jeudi sur le déconfinement dans les transports publics de la Loire. La STAS à Saint-Étienne devrait dévoiler dans la journée les modalités de transport mises en place à partir du 11 mai. Et à Roanne, direction et syndicats de la Star se revoient pour acter le plan de reprise sur le réseau.

15 passagers maximum dans les bus de la Star

Ce qui est prévu sur le réseau de transports roannais, c'est de revenir à partir de lundi à 70% du trafic normal, contre 25% pendant le confinement. Dans un premier temps, jusqu’au 18 mai, les voyages seront encore gratuits, les passagers devront monter par l’arrière des bus et respecter les distances barrière à bord, et évidemment et porter un masque puisque c’est obligatoire. À partir du 18 mai, la Star espère revenir à un trafic normal, mais le nombre de passagers à bord des véhicules sera limité à 15, un siège sur deux sera condamné. La montée par l’avant et la vente de titres de transports à bord seront à nouveau possibles.

100 000 masques pour les salariés de la STAS

Ces deux changements ne seront peut-être pas appliqués tout de suite dans les bus de l’agglomération de Saint-Étienne. La CFDT, le syndicat majoritaire à la STAS, s’y oppose. Le syndicat a d'ailleurs déposé une alerte au niveau national cette semaine une alerte auprès du gouvernement pour tenter de faire proroger le décret qui interdit la montée par l'avant dans les bus et la vente de titres de transport à bord.

La CFDT assure toutefois que la direction de la STAS fait tout pour la sécurité des salariés. E, vue du déconfinement, 100 000 masques doivent être mis à leur disposition. Pour les voyageurs, du gel hydroalcoolique devrait être installé dans les bus, qui seront plus nombreux à partir du 11 mai : le trafic doit revenir à 70% de la normale sur le réseau de transports en commun de l'agglomération stéphanoise.

Pour les cars du département, le réseau TIL, il y avait encore un grand nombre d'incertitudes mercredi soir concernant le plan de transports prévu à partir du 11 mai. Là aussi, des arbitrages devraient intervenir dans la journée de jeudi.