Déconfinement : décollage en douceur des vols d'Air France à compter du 8 juin à Clermont-Ferrand

Il faudra se contenter de deux rotations hebdomadaires entre la capitale auvergnate et Paris à compter du 8 juin. Ce sera les lundis et vendredis au départ et à l'arrivée de Roissy Charles-de-Gaulle.

On est encore très loin de la cadence "normale" tenue par Air France. C'est indéniable. D'habitude, les Auvergnats peuvent compter sur une moyenne huit "allers-retours" quotidiens entre Clermont-Ferrand et Paris, des navettes paritairement réparties entre Orly et Roissy Charles de Gaulle. La compagnie a communiqué ce mardi son programme de reprise et le moindre que l'on puisse dire, c'est que c'est un décollage. tout en douceur. Pour le retour de ses avions sur la piste d'Aulnat à partir du lundi 8 juin, Air France a prévu deux petites rotations hebdomadaires entre les capitales auvergnate et française. Et ce sera exclusivement depuis Roissy.

Les lundis et vendredis

La compagnie précise dans son communiqué que l’aéroport de Paris-Orly étant actuellement fermé, tous ses vols normalement assurés depuis cet aéroport sont transférés à Charles de Gaulle jusqu’à nouvel ordre. Pour ce qui concerne l'Auvergne, ce sera donc uniquement les lundis et vendredis. Notez bien les horaires (c'est facile, il y en a deux) : décollages de Roissy à 9h15 et de Clermont à 11h15. Vous pouvez d'ores et déjà réserver pour les vols du mois de juin.

Des paroles en l'air ?

Quand on connait déjà l'état de l'offre ferroviaire vers la capitale, la quête de désenclavement économique de l'Auvergne s'apparente à un long chemin de croix, qu'il soit aérien ou ferré. C'est dans cet esprit que des voix s'élèvent encore en guise d'alerte déconfinée. Selon nos informations, une lettre a été poliment adressée à Jean-Baptiste Djebbari, le Secrétaire d'État chargé des Transports. Ce courrier a été écrit par le président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, Jean-Yves Gouttebel, également membre du syndicat mixte de la plateforme clermontoise. En résumé ça donne : "pourriez-vous demander à Air France de ne pas oublier notre territoire et d'augmenter la cadence dès cet été, s'il vous plaît ?".

Mesures sanitaires

Quoi qu'il en soit, cette reprise en douceur des rotations entre l'Auvergne et la capitale qui va s'accompagner de mesures sanitaires à bord des appareils. Le port du masque et la prise de température des passagers avant l’embarquement seront obligatoires. Pendant les vols, Air France a décidé de suspendre ses services de restauration et de boisson. Pour en savoir plus sur les mesures sanitaires de la compagnie au sol et à bord, cliquez ici.

D'ici à fin juin et sous réserve de la levée des restrictions de voyage, la compagnie prévoit de reprendre progressivement ses vols, avec une augmentation progressive du nombre de fréquences et de destinations, notamment vers / depuis la France métropolitaine, les DOM et l'Europe. Les détails des vols pour les mois de juillet et août seront publiés début juin.