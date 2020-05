Déconfinement : découvrez comment les voyageurs franciliens seront invités à respecter les distanciations

Le 11 mai approche à grand pas, et avec lui les interrogations et inquiétudes des usagers de transports en commun en Île-de-France. Comment respecter les règles de distanciation sociale dans des lieux où l'afflux est important ? La RATP va notamment déployer des marquages au sol.

Le défi est grand pour les transports en commun en Île-de-France : habituellement empruntés par 5 millions de personnes chaque jour, l'après 11 mai ne pourra pas supporter de tels afflux de voyageurs. Alors que le déconfinement progressif se profile, la région a déjà annoncé que le flux serait limité à 1 million de personnes dans les premières semaines du déconfinement. Mais les règles de distanciations sociales devront être respectées. Pour ça, la RATP assure mettre en place un dispositif spécial : des marquages au sol et le déploiement d'un million de stickers notamment.

La RATP se prépare à accueillir un plus grand nombre de voyageurs, à partir du 11 mai. Parmi les mesures mises en place : des agents placés devant chaque portique du métro, pour gérer les entrées et sorties dans les rames, ou encore des stickers collés au sol et aux murs pour rappeler aux usagers des transports la distanciation d'un mètre minimum à respecter, et le port obligatoire du masque.

Des stickers rappellent aux usagers que le port du masque est obligatoire dans les transports en commun - RATP

"Pour notre santé à tous, gardons nos distances" - RATP