Déconfinement : des voies cyclables temporaires à Brest

Le vélo devrait prendre plus de places dans les communes bretonnes lors du déconfinement ! Après Rennes, Brest met à son tour en place des pistes cyclables temporaires.

Le vélo va-t-il être le transport privilégié lors du déconfinement ? Si les réseaux de transports vont progressivement remonter en charge, la circulation devrait rester restreinte. Plusieurs voies cyclables temporaires vont être aménagées à Brest, comme c'est déjà le cas à Rennes.

Les premières voies cyclables seront opérationnelles dès le 11 mai, sur les boulevards Montaigne et Léon Blum, ainsi que rue Paul Doumer. Ces aménagements pourront être maintenus, développés ou démontés selon les retours de la population et des usagers. D’autres voies sont actuellement à l’étude pour une mise en oeuvre possible avant la fin mai.

"Il est _vital de retrouver dès le 11 mai une offre de transport satisfaisante_, qui permette de répondre aux besoins de tous les citoyens, dans chaque quartier, estime Yohann Nédélec, vice-président de Brest métropole en charge des mobilités. Cela passera notamment par le développement du vélo et des modes de déplacements doux".

Des locations de vélo à Bibus

Le réseau Bibus maintient par ailleurs son offre de location de vélos longue durée, de trois mois à un an, pour "permettre à chacun de se déplacer et faciliter la distanciation physique dans les transports".

Les clients intéressés peuvent contacter le service de réservation au 02 98 34 42 22 (disponible du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, le samedi de 9h à 17h).