Déconfinement : les salariés de la SNCF et de la RATP sont inquiets à l'approche de la reprise des transports

Les principaux syndicats de la SNCF et de la RATP sont inquiets à l'approche du déconfinement et de la remise en route des transports en commun. Ils se demandent si la protection de tous les salariés sera possible et assez forte. Ils souhaitent des masques FFP2 pour ceux qui reprendront le travail.