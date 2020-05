Déconfinement : des trains normands en plus pour le retour à Paris des Franciliens

"De nombreux Franciliens sont partis à la campagne en début de confinement. Une partie d’entre eux s’est rendue en Normandie. Afin d’organiser leur retour d'ici le 11 mai, la Région Normandie et SNCF proposent des trains supplémentaires" explique un communiqué de la Région Normandie ce mardi 5 mai 2020. Samedi 9 mai et dimanche 10 mai, trois trains par jour seront ajoutés sur les trajets Caen-Paris, Deauville-Paris et Granville-Paris, dans le sens Normandie-Paris. Cette offre sera étoffée dès vendredi 8 mai. "C’est une question de santé publique. Les Parisiens ce week-end et les Normands qui les utiliseront majoritairement dès le 11 mai doivent pouvoir voyager dans des conditions sanitaires optimales et ce sans que les trains soient saturés" commente Hervé Morin, président de la Région Normandie.

Port du masque obligatoire et distanciation sociale

Ces trains ne seront accessibles que sur réservation (réservation obligatoire pour les trains Krono+ (longue distance vers Paris). Les titres de transport seront progressivement disponibles à la vente les mercredi 6 et jeudi 7 mai. Le nombre de sièges ouverts à la réservation sera réduit de moitié afin de respecter la distanciation sociale. Les voyageurs devront impérativement porter un masque. Sur les différents axes normands, ce sont au total 20 trains qui seront ajoutés. L'objectif annoncé est de mieux réguler l’afflux à bord des trains dans les prochains jours et de limiter le nombre de voyageurs dans les trains le 11 mai.

Les trains supplémentaires

Vendredi 8 mai :

Cherbourg-Caen-Paris: 1 train supplémentaire

Le Havre-Rouen-Paris : 1 train supplémentaire

Granville-Paris : 2 trains supplémentaires

Samedi 9 mai :

Cherbourg-Caen-Paris: 3 trains supplémentaires

Le Havre-Rouen-Paris : 3 trains supplémentaires

Granville-Paris : 2 trains supplémentaires

Dimanche 10 mai :

Cherbourg-Caen-Paris: 3 trains supplémentaires

Le Havre-Rouen-Paris : 3 trains supplémentaires

Granville-Paris : 2 trains supplémentaires

Les horaires et le plan de transport sont à retrouver sur le site internet des TER normands. Le fil twitter @train_nomad sera ouvert à nouveau dès ce mercredi 6 mai de 6h à 22h pour répondre aux questions sur les horaires